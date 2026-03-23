رئیس سازمان استاندارد مطرح کرد؛

تحقق شعار سال با ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از برنامه‌ریزی این سازمان برای تحقق شعار سال مبنی بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از مسیر ارتقای کیفیت محصولات خبر داد و گفت: ایمنی و سلامت کالا‌ها و خدمات منطبق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کمک به تحقق شعار سال دارد.

به گزارش ایلنا، فرزانه انصاری افزود: یکی از مأموریت‌های مهم سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه‌ریزی برای انطباق محصولات، تولیدات و خدمات در کشور با معیار‌ها و شاخصه‌های استاندارد در سطح ملی و بین‌المللی است که از این طریق با افزایش کیفیت، ایمنی و سلامت آنها، حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توأمان تأمین شود.

وی افزود: با تولید محصولات باکیفیت، به‌ویژه کالا‌های اساسی که مورد نیاز و مصرف روزانه مردم است، می‌توان در راستای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی با وحدت ملی مردم گام برداشت.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌های این سازمان در بازار برای ارائه محصولات، کالا‌ها و خدمات استاندارد و باکیفیت گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، این سازمان از ابتدای جنگ تحمیلی، نظارت‌های خود را بر کالا‌ها و خدمات، هم در حوزه واردات و صادرات و هم در بازار داخلی تولید و مصرف، تشدید کرده است.

انصاری ابراز امیدواری کرد: از این طریق بتوان به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی که نیاز شرایط امروز کشور است، کمک کرد.

