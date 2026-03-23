به گزارش ایلنا، محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور با بیان اینکه تمام فروشگاه های کشور از امروز فعالیت خود را آغاز کردند، گفت: در ابتدای تعطیلات نوروزی که برخی از کشتارگاه ها تعطیل بودند گوشت و مرغ (به ویژه مرغ منجمد) در فروشگاه ها عرضه شده است.

وی افزود: قند و شکر، روغن و برنج به میزان مورد نیاز برای ایام نوروز در تمامی فروشگاه‌ها ذخیره شده است و هیچ مشکلی در زمینه موجودی کالاها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور با تأکید بر اینکه قیمت کالاها هم تغییری نداشته است، تصریح کرد: در بررسی های میدانی که از فروشگاه ها داشتیم وفور کالا وجود دارد و مردم خریدهای هیجانی انجام نمی‌دهند و حتی با کالابرگ خریدهای موردنیاز خود را انجام می دهند.

