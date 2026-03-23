آغاز فعالیت تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از امروز

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور گفت: تمام فروشگاه‌های کشور از امروز فعالیت خود را آغاز کردند،

به گزارش ایلنا، محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور  با بیان اینکه تمام فروشگاه های کشور از امروز فعالیت خود را آغاز کردند، گفت: در ابتدای تعطیلات نوروزی که برخی از کشتارگاه ها تعطیل بودند گوشت و مرغ (به ویژه مرغ منجمد) در فروشگاه ها عرضه شده است. 

وی افزود: قند و شکر، روغن و برنج به میزان مورد نیاز برای ایام نوروز در تمامی فروشگاه‌ها ذخیره شده است و هیچ مشکلی در زمینه موجودی کالاها وجود ندارد. 

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور با تأکید بر اینکه قیمت کالاها هم تغییری نداشته است، تصریح کرد: در بررسی های میدانی که از فروشگاه ها داشتیم وفور کالا وجود دارد و مردم خریدهای هیجانی انجام نمی‌دهند و حتی با کالابرگ خریدهای موردنیاز خود را انجام می دهند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
