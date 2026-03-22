حمله به زیر ساخت کشور حمله به مردم است

به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی وزیر نیرو در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما گفت: این اولین بار نیست که کشور ما مورد تهاجم دشمن قرار می گیرد به طوری که در جنگ عراق هم موضوع تکرار شد و این باعث شد ما به سمت خوداتکایی برویم،همچنین در جنگ ۱۲ روزه عملا آنها بر روی زیر ساخت های توزیع و انتقال ما ضربه میزدند که از این جهت خوشبختانه توانستیم سربلند بیرون بیایم.

وی ادامه داد: این در حالی است که در هفته های گذشته که آب شیرین کن قشم مورد هجوم قرار گرفت که کشور متخاصم شبیه آن را نیز دارند به طوری که آنها آسیب پذیر تر از ما می باشند همچنین در این جنگ به عسلویه و جاهای مختلف حمله ناجوانمردانه شد ولی ما توانستیم این دوره را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

وزیر نیرو افزود: در حال حاضر تمامی نیروهای ما شبانه روز آماده هستند و هموطنان هیچ نگران نباشند در واقع این تهاجم به زیر ساخت ها خلاف معاهده های جهانی هستند اگر چه آنها به این معاهدات پایبند نیستند و حمله به این زیرساخت‌ها حمله به مردم است که امیدواریم این خطا را مرتکب نشوند.

علی ابادی گفت: در حال حاضر شبکه های زیر ساخت دشمن آسیب پذیر تر هستند و در واقع هدف از این برنامه فروش تجهیزات شبکه برق از طریق خودشان به کشورهای مختلف است که از این طریق منبع درآمد و تجهیزات خود را صادر کنند.

وزیر نیرو افزود: این اقدام می تواند ما را مستقل تر کند و ما همچنان مازاد برق داریم،در حال حاضر بیش از صدها هزار نفر در وزارت نیرو آماده خدمت رسانی در شبکه برق هستند و امیدواریم این اتفاق صورت نگیرد.