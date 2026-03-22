به گزارش ایلنا از توانیر، محمد اله‌داد با اشاره به حملات اخیر به تأسیسات برق کشور و شهادت جمعی از کارکنان صنعت برق در پست‌های عملیاتی، این اقدامات را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه توصیف کرد.

سرپرست شرکت توانیر اعلام کرد: بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، کلیه تأسیسات غیرنظامی از جمله زیرساخت‌های حیاتی برق، به‌طور صریح مصون از هرگونه حمله نظامی هستند. هدف قرار دادن این مراکز که خدمات مستقیم و ضروری به مردم ارائه می‌دهند، ممنوع و غیرقانونی است و اثرات انسانی سنگینی بر زندگی غیرنظامیان بر جای می‌گذارد.

وی با اشاره به قطعنامه ۲۵۷۳ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۲۱) افزود: در این قطعنامه نیز بر ضرورت محافظت از زیرساخت‌های حیاتی شامل آب و برق تأکید شده و هرگونه حمله به تأسیساتی که خدمات غیرنظامی اساسی فراهم می‌کنند، منع شده است. اقداماتی که منجر به قطع گسترده برق و اختلال در مراکز درمانی و زیرساخت‌های حیاتی سلامت عمومی شود، به‌صراحت خلاف قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی است.

سرپرست توانیر ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای صنعت برق که در مسیر خدمت‌رسانی و در پست‌های برق جان خود را از دست داده‌اند، گفت: کارکنان صنعت برق مأموریت خدمت‌رسانی دارند و حمله به آنان و تأسیسات مرتبط، حمله به مردم و حیات روزمره جامعه است؛ اقدامی که می‌تواند مسئولیت کیفری بین‌المللی برای آمران و عاملان آن در پی داشته باشد.

اله‌داد تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای قانونی و دیپلماتیک، پیگیری موضوع و ثبت اعتراض نسبت به این حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی را در مجامع بین‌المللی دنبال خواهد کرد.

وی یادآور شد: ما وظیفه داریم از حقوق مردم و کارکنان خدوم خود دفاع کنیم و اجازه ندهیم زیرساخت‌های تمدنی کشور هدف اقدامات غیرقانونی قرار گیرد.

