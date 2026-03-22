وزیر نیرو:
حمله به نیروگاه حمله مستقیم به زندگی مردم محسوب میشود
وزیر نیرو در واکنش به برخی فضاسازیهای دشمن صهیونیستی - آمریکایی مبنی بر حمله به نیروگاهها، گفت: صنعت برق یک صنعت عمومی و خدماتی است و حمله به تأسیسات برق، حمله مستقیم به زندگی مردم محسوب میشود و تفاوتی با حمله به مدرسه ندارد.
به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی اظهار کرد: خسارت به تأسیسات زیربنایی برق یک جرم بینالمللی است و بر خلاف تمام قوانین بینالمللی عمل میکند. بنابراین، این قبیل تهدیدات باید از سوی مراجع بینالمللی محکوم شود.
به گفته وی، حمله به نیروگاه تفاوتی با حمله به مدرسه ندارد و این کار نقض تمام قواعد بینالمللی است و آسیب آن متوجه مردم غیرنظامی است.
علیآبادی اظهار کرد: طبق کنوانسیونهای ژنو و قطعنامه ۲۵۷۳ شورای امنیت، کلیه تأسیسات غیرنظامی از جمله زیرساختهای حیاتی برق، باید مصون از هرگونه حمله نظامی هستند.
وزیر نیرو گفت: کارکنان صنعت برق مأموریت خدمترسانی دارند و ما وظیفه داریم از حقوق مردم و کارکنان خود دفاع کنیم؛ بهویژه این که بیشتر این نیروگاهها متعلق به بخش خصوصی است و ما باید از سرمایه مردم حمایت کنیم.
وی تاکید کرد: وزارت نیرو برنامههای دقیق و منسجمی برای حفظ پایداری شبکه آب و برق تنظیم کرده است و این رویه در ادامه نیز با قدرت دنبال می شود تا از این محل هیچ آسیبی متوجه مردم عزیز کشور نشود.