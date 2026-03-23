معاون وزارت جهاد کشاورزی؛
توزیع کودهای ازته ۲۱ درصد افزایش یافت
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته به رغم وجود موانعی چون ناترازی انرژی، تخصیص منابع مالی ریالی و ارزی، وجود بدهیهای دولت به پتروشیمیها، در مجموع توزیع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در مقایسه با سال ۱۴۰۳ به صورت میانگین ۷ درصد افزایش داشت که در این میان بالاترین درصد افزایش با ۲۱ درصد رشد مربوط به کودهای ازته است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی ارتقاء بهره وری از منابع آب و خاک کشور و پایداری تولید را از مهمترین اهداف معاونت امور زراعت در سال جدید اعلام کرد و افزود: برای دستیابی به این اهداف برنامههای مدونی با همکاری همه صاحبنظران، کارشناسان، محققین و پژوهشگران تدوین شده و درحال اجرا است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از جمله این برنامهها میتوان به طرح ۵ ساله پایداری تولید در دیمزارها، برنامه توسعه کشاورزی حفاظتی، طرح پایداری تولید برنج، برنامه جامع اصلاح و بهبود تغذیه و حاصلخیزی خاک های کشور اشاره کرد.
وی با اشاره به این که مدیریت و نظارت بر فرایند تأمین و تدارک کمی و کیفی انواع نهادهها شامل انواع سموم دفع آفات، بیماریها و علفهای هرز، بذور گیاهی و بهویژه کودهای شیمیایی از مهمترین ماموریت های وزارت جهاد کشاورزی است که مرتبط با وظایف معاونت امور زراعت و همچنین سازمانها و موسسات تحقیقاتی همکار است گفت: با همکاری انجمنها و تشکلهای تخصصی تولیدی و واردکنندگان، صنایع پتروشیمی و... تلاش شده تا با ایجاد هماهنگی کامل بین حلقههای این زنجیره، تامین و تدارک مناسبی صورت گیرد تا بتوان خروجی نهایی یعنی محصولات کشاورزی را به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء بخشید.
آنجفی تصریح کرد: در مورد تامین و تدارک انواع بذور و با در نظر گرفتن محدودیتهای اقتصادی و بهویژه تخصیص ناکافی ارز جهت واردات بخشی از نیاز بذور مورد نیاز بخش کشاورزی کشور، میزان تولید محصولات کشاورزی در سال قبل و به خصوص انواع سبزی، صیفی و محصولات جالیزی حاکی از عدم وجود مشکلات اثرگذار، در چرخه تامین نهادهها است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: در صورت تامین کافی و به موقع منابع مورد نیاز در این بخش، میتوان علاوه بر کاهش مشکلات فعالین و تولیدکنندگان، تاثیر عمیقی بر افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرد، شهامت دولت در تغییر سیاست های ارزی، نویدبخش رونق و پویایی چرخه تامین و تدارک نهاده ها است و امیدواری زیادی را برای تحول این چرخه در سال جدید بوجود آورده است.