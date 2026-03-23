توزیع کودهای ازته ۲۱ درصد افزایش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی ارتقاء بهره وری از منابع آب و خاک کشور و پایداری تولید را از مهمترین اهداف معاونت امور زراعت در سال جدید اعلام کرد و افزود: برای دستیابی به این اهداف برنامه‌های مدونی با همکاری همه صاحب‌نظران، کارشناسان، محققین و پژوهشگران تدوین شده و درحال اجرا است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به طرح ۵ ساله پایداری تولید در دیمزارها، برنامه توسعه کشاورزی حفاظتی، طرح پایداری تولید برنج، برنامه جامع اصلاح و بهبود تغذیه و حاصلخیزی خاک های کشور اشاره کرد.

وی با اشاره به این که مدیریت و نظارت بر فرایند تأمین و تدارک کمی و کیفی انواع نهاده‌ها شامل انواع سموم دفع آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، بذور گیاهی و به‌ویژه کودهای شیمیایی از مهمترین ماموریت های وزارت جهاد کشاورزی است که مرتبط با وظایف معاونت امور زراعت و همچنین سازمان‌ها و موسسات تحقیقاتی همکار است گفت: با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی تولیدی و واردکنندگان، صنایع پتروشیمی و... تلاش شده تا با ایجاد هماهنگی کامل بین حلقه‌های این زنجیره، تامین و تدارک مناسبی صورت گیرد تا بتوان خروجی نهایی یعنی محصولات کشاورزی را به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء بخشید.

آنجفی تصریح کرد: در مورد تامین و تدارک انواع بذور و با در نظر گرفتن محدودیت‌های اقتصادی و به‌ویژه تخصیص ناکافی ارز جهت واردات بخشی از نیاز بذور مورد نیاز بخش کشاورزی کشور، میزان تولید محصولات کشاورزی در سال قبل و به خصوص انواع سبزی، صیفی و محصولات جالیزی حاکی از عدم وجود مشکلات اثرگذار، در چرخه تامین نهاده‌ها است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: در صورت تامین کافی و به موقع منابع مورد نیاز در این بخش، می‌توان علاوه بر کاهش مشکلات فعالین و تولیدکنندگان، تاثیر عمیقی بر افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرد، شهامت دولت در تغییر سیاست های ارزی، نویدبخش رونق و پویایی چرخه تامین و تدارک نهاده ها است و امیدواری زیادی را برای تحول این چرخه در سال جدید بوجود آورده است.

