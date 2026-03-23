خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ تکالیف بودجه‌ای و مالیاتی سال ۱۴۰۵ در حوزه معدن و انرژی؛

عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام علی الحساب شد

عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام علی الحساب شد
کد خبر : 1764500
لینک کوتاه کپی شد.

دستورالعمل تکالیف بودجه‌ای و مالیاتی سال ۱۴۰۵ در حوزه معدن و انرژی به گمرکات کشور ابلاغ و عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام علی الحساب شد.

به گزارش ایلنا، با ابلاغیه جدید در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف مالی و عوارض جدیدی برای واحد‌های معدنی و پتروشیمی جهت اجرا در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

در این ابلاغیه همه کالا‌های کشاورزی و صنعتی صادراتی مشمول ۱.۵ درصد عوارض آب مجازی شدند. این بند با هدف مدیریت منابع آب ابلاغ شده و مستقیماً بر هزینه‌های صادراتی اثرگذار است.

در راستای اجرای بند پ ماده ۹۹ قانون مذکور مبنی بر عوارض به صادرات محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی و گازی و پتروشیمی که طیف گسترده‌ای از محصولات شامل معادن فلزی و غیرفلزی (سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و محصولات ساختمانی) و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از صنایع پایین‌دستی است؛ همچنان بر مبنای ابلاغیه سال ۱۴۰۳ دریافت خواهد شد.

بر اساس این دستورالعمل تا زمان تصویب و ابلاغ میزان قطعی عوارض مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ در زمان انجام تشریفات صدور قطعی محصولاتی که هم در فهرست عوارض اخذ عوارض به صورت علی الحساب دریافت می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار