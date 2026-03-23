معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی:
برنامه تعمیرات نیروگاههای کشور بدون وقفه درحال انجام است
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: باوجود شرایط حساس کنونی متاثر از جنگ تحمیلی، اما اراده مصمم و ستودنی کارکنان و مشارکت جانانه آنان در انجام تکالیف موجب شده تا کوچکترین خلل و توقفی در انجام موثر برنامه تقویت آمادگی و تعمیرات واحدهای نیروگاهی کشور ایجاد نشود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو، مسعود مرادی بر تقویت همگرایی و مشارکت در انجام بهموقع و موثر برنامه تعمیرات نیروگاههای مورد تکلیف تاکید کرد.
مرادی با اشاره به نقش حیاتی صنعت برق حرارتی در پایداری شبکه سراسری اظهار داشت: با توجه به اینکه صنعت برق حرارتی با ۹۸ درصد آمادگی تولید در ایام پیک نقش مطلقی در پایداری شبکه ایفا میکند، انجام کیفی و بهموقع برنامههای تعمیراتی و ارتقای توان تولید واحدها برای گذر موفق از پیک مصرف سال ۱۴۰۵ از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تاکید کرد: با وجود شرایط حساس کنونی متأثر از جنگ تحمیلی، اما اراده مصمم و ستودنی کارکنان و مشارکت جانانه آنان در انجام تکالیف موجب شده است تا کوچکترین خلل و توقفی در انجام موثر برنامه تقویت آمادگی و تعمیرات واحدهای نیروگاهی کشور ایجاد نشود.
مرادی با تقدیر از جامعه ایثارگر صنعت برق حرارتی به ویژه مجموعه تعمیرات و پشتیبانکننده این صنعت گفت: در این شرایط و پیچ حساس تاریخ معاصر، کارکنان غیور این صنعت برای سربلندی ایران در عرصه تأمین روشنایی مشارکتی بیوقفه و بیدرنگ دارند که این حماسه کارکنان بازتعریفی از تلاش همهجانبه برای امنیت و آسایش ملی است.
لازم به ذکر است که صنعت برق حرارتی با برنامه ۱۰۵ هزار مگاواتی تعمیرات نیروگاهی حرکت منسجمی برای تقویت توان نیروگاهی کشور در راستای استمرار پایداری شبکه و کاهش ناترازی برای روزهای اوج مصرف برداشته است.