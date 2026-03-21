پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فرارسیدن آغاز سال ۱۴۰۵

پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فرارسیدن آغاز سال ۱۴۰۵ منتشر شد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فرارسیدن آغاز سال جدید نوشت: 

با جلای جان و دل برگرفته از برکت نور معنویت ماه مبارک رمضان در بهار قرآن، بهار طبیعت را آغاز می‌کنیم؛ اگر چه در سوگ فقدان رهبر و امام شهیدمان قائد امت و شهادت فرماندهان و  مقامات عالی کشور، همکاران و مردم عزیزمان بغض در دل داریم، اما محکم و استوار راهشان را ادامه می‌دهیم و سال جدید را با صلابت برای پیروزی و سرافرازی ایران اسلامی آغاز می‌کنیم.

نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب با عنوان "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" علاوه بر تداوم راه امام شهیدمان، مسیر ما را برای تجلی خدمتگزاری به مردم عزیزمان روشن کرد؛ تأمین امنیت غذایی کشور و معیشت و سفره مردم، ماموریت ویژه وزارت جهاد کشاورزی است که تحت شعار سال، با تقویت "وحدت ملی" و "امنیت ملی" در برای تحقق "اقتصاد مقاومتی"، با تلاش مضاعف از "امنیت غذایی پایدار" در کشور صیانت خواهیم کرد.

خط مقدم جنگ با رشادت سلحشوران و نظامیان مقتدر و دلاور موجب فخر و غرور همه ایرانیان میهن دوست شده است، اما سربازان عرصه اقتصاد و تولید و امنیت غذایی بی‌وقفه و پرتلاش، در پشت جبهه این نبرد، پای کار آسایش و رفاه مردم شریف ایران ایستاده‌اند.

جا دارد ضمن قدردانی از تلاش بی‌شائبه کشاورزان و دامداران عزیز، روستاییان و عشایر شریف، همه تامین‌کنندگان، اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مردمی، فرا رسیدن "نوروز باستانی" را به یکایک فعالان اقتصادی در زنجیره تامین، تبریک بگویم و برای همه اجزا و ارکان خانواده زحمتکش کشاورزی و مدیران و کارکنان محترم وزارت جهاد کشاورزی بهروزی و سلامتی و برای ایران عزیزمان پیروزی و سرافرازی از درگاه خداوند متعال مسألت نمایم.

در پایان به روح ملکوتی امام و رهبر شهیدمان، درود می‌فرستیم و به خون همه شهدای مدافع وطن سوگند یاد می‌کنیم برای سربلندی ایران اسلامی و امنیت و آرامش مردم کشورمان لحظه‌ای از خدمت دریغ ننماییم.

 

