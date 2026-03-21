پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فرارسیدن آغاز سال ۱۴۰۵
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فرارسیدن آغاز سال جدید نوشت:
با جلای جان و دل برگرفته از برکت نور معنویت ماه مبارک رمضان در بهار قرآن، بهار طبیعت را آغاز میکنیم؛ اگر چه در سوگ فقدان رهبر و امام شهیدمان قائد امت و شهادت فرماندهان و مقامات عالی کشور، همکاران و مردم عزیزمان بغض در دل داریم، اما محکم و استوار راهشان را ادامه میدهیم و سال جدید را با صلابت برای پیروزی و سرافرازی ایران اسلامی آغاز میکنیم.
نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی آیت الله سیدمجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب با عنوان "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" علاوه بر تداوم راه امام شهیدمان، مسیر ما را برای تجلی خدمتگزاری به مردم عزیزمان روشن کرد؛ تأمین امنیت غذایی کشور و معیشت و سفره مردم، ماموریت ویژه وزارت جهاد کشاورزی است که تحت شعار سال، با تقویت "وحدت ملی" و "امنیت ملی" در برای تحقق "اقتصاد مقاومتی"، با تلاش مضاعف از "امنیت غذایی پایدار" در کشور صیانت خواهیم کرد.
خط مقدم جنگ با رشادت سلحشوران و نظامیان مقتدر و دلاور موجب فخر و غرور همه ایرانیان میهن دوست شده است، اما سربازان عرصه اقتصاد و تولید و امنیت غذایی بیوقفه و پرتلاش، در پشت جبهه این نبرد، پای کار آسایش و رفاه مردم شریف ایران ایستادهاند.
جا دارد ضمن قدردانی از تلاش بیشائبه کشاورزان و دامداران عزیز، روستاییان و عشایر شریف، همه تامینکنندگان، اصناف، اتحادیهها و تشکلهای مردمی، فرا رسیدن "نوروز باستانی" را به یکایک فعالان اقتصادی در زنجیره تامین، تبریک بگویم و برای همه اجزا و ارکان خانواده زحمتکش کشاورزی و مدیران و کارکنان محترم وزارت جهاد کشاورزی بهروزی و سلامتی و برای ایران عزیزمان پیروزی و سرافرازی از درگاه خداوند متعال مسألت نمایم.
در پایان به روح ملکوتی امام و رهبر شهیدمان، درود میفرستیم و به خون همه شهدای مدافع وطن سوگند یاد میکنیم برای سربلندی ایران اسلامی و امنیت و آرامش مردم کشورمان لحظهای از خدمت دریغ ننماییم.