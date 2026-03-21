نخستین سهمیه بنزین ۱۴۰۵ شارژ شد

به گزارش ایلنا، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین فروردین، نخستین سهمیه ۱۴۰۵ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز شد؛ همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ‌۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۳۶۰ لیتر تعیین شده است. بر این اساس، سهمیه‌های ماهانه بنزین در صورت استفاده‌ نشدن تا رسیدن به سقف تعیین‌شده در کارت سوخت افراد ذخیره می‌شود.

