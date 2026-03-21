سرپرست شرکت توانیر اعلام کرد؛
شناسایی ۱۵۰۰ نقطه اصابت به شبکه انتقال و فوق توزیع برق در جنگ رمضان
سرپرست شرکت توانیر اظهار داشت: رشادتها و تلاشهای همکاران تعمیرات و نگهداری صنعت برق باعث شده با اینکه بیش از ۱۵۰۰ نقطه اصابت به شبکههای انتقال و فوق توزیع داشتهایم امروز آرامش در خانههای مردم برقرار باشد و به عبارتی میتوان گفت صنعت برق متولی سلامت روان کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو، محمد الهداد در جلسه هماهنگی و آمادگی اضطراری کاهش بار صنایع انرژیبر که به صورت برخط و با حضور مدیران عامل، معاونین و مدیران صنعت برق کشور برگزار شد، افزود: مستندسازی وقایع و حوادث این روزها و تهیه درس آموختهها برای استفاده در موارد مشابه و آگاهی نسبت به نقاط بهبود و قوت امری ضروری بهنظر میرسد.
وی هماهنگی بین ارکان مختلف صنعت برق برای جلوگیری از بروز واگرایی در تصمیمگیری را ضروری خواند و تاکید کرد: تبعیت از شرکت مدیریت شبکه بسیار مهم و حیاتی است.
وی افزود: افزایش روحیه همکاران و اتخاذ تمهیدات لازم برای برون رفت از فضاهای پر استرس و شرایط جنگ رمضان، دوری از خانواده، بسیار ضروری به نظر میرسد.
سرپرست شرکت توانیر با تاکید بر مدیریت مصرف مشترکین صنعت بدهکار افزود: مشترکین صنعتی انرژی بر بالای ۱۰ مگاوات و بین ۵ تا ۱۰ مگاوات بایستی نصب رله داشته باشند اما تا نصب رله و تا قبل از تابستان با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۵ و طبق ماده ۴ بایستی نیروگاه وارد مدار می آوردند در اولویت بار باید قرار بگیرند.
وی با اشاره به اضافه شدن دو برنامه به ۱۴ مگاپروژه افزود: نصب رله برای انرژیبرهای توزیع برق تا قبل از اوج بار سال ۱۴۰۵ و دیگری ابلاغ تثبیت و سقف بار اوج در ۳۹ شرکت توزیع؛ که با کاهش تلفات انرژی مدیریت مصرف ماندگار و مدیریت چاههای غیرمجاز کشاورزی و یا چاههای با برداشت غیرمجاز میتوانیم رشد پیک را مهار کنیم و این اقدامات ماندگار خیلی بیشتر از اقدامات تشویقی در زمینه مدیریت مصرف می تواند به ما کمک کند.
گفتنی است؛ سرپرست شرکت توانیر در پایان جلسه با همکاران دیسپاچینگ برق منطقهای باختر و همکاران واحدهای عملیاتی دیدار و گفتگو کرد.