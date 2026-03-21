با پایش کیفی رودخانه کرج؛
سلامت جریان آب در منطقه سرودار تأیید شد
در راستای نظارت مستمر بر وضعیت کیفی منابع آبی و پیشگیری از وقوع آلودگیهای احتمالی، گشت نظارتی و بازدید میدانی از رودخانه کرج در راستای حافظت از رودخانه جهت جلوگیری عملیات خرابکارانه در تاریخ 24 اسفندماه 1404 انجام پذیرفت.
به گزارش ایلنا، تیم بازرسی در این گشت، محدوده رستورانهایی در منطقه سرودار را مورد بررسی دقیق قرار داد.
بر اساس مشاهدات میدانی، علیرغم پایش دقیق بستر و حاشیه رودخانه، هیچ مورد مشکوکی، نشانهای از آلودگی عمدی یا منبع آلاینده ظاهری در آب مشاهده نشد. گزارش حاصله حاکی از آن است که کدورت آب در این نقطه در وضعیت مطلوب قرار دارد.
همچنین در جریان این بازدید مشخص شد که در حال حاضر گردشگران در محدوده رودخانه حضور ندارند.