سلامت جریان آب در منطقه سرودار تأیید شد

به گزارش ایلنا، تیم بازرسی در این گشت، محدوده رستوران‌هایی در منطقه سرودار را مورد بررسی دقیق قرار داد.

بر اساس مشاهدات میدانی، علیرغم پایش دقیق بستر و حاشیه رودخانه، هیچ مورد مشکوکی، نشانه‌ای از آلودگی عمدی یا منبع آلاینده ظاهری در آب مشاهده نشد. گزارش حاصله حاکی از آن است که کدورت آب در این نقطه در وضعیت مطلوب قرار دارد.

همچنین در جریان این بازدید مشخص شد که در حال حاضر گردشگران در محدوده رودخانه حضور ندارند.

