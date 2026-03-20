پیام تبریک وزیر اقتصاد به مناسبت فرا رسیدن سال نو و عید سعید فطر منتشر شد.
به گزارش ایلنا در متن پیام سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف و مقاوم ایران
خانوادههای معظم شهدا، جانبازان گرانقدر و آحاد ملت بزرگ
با استعانت از خداوند متعال و آغاز سال نو و فرا رسیدن عید سعید فطر، که در سال ۱۴۰۵ هجری شمسی به شکلی کمنظیر با یکدیگر تقارن یافته و آغاز بهار طبیعت را با بهار معنویت و بندگی درآمیخته است، مراتب تبریک و احترام خود را به محضر شما ملت همیشه در صحنه ابراز میدارم.
در این لحظات مبارک که لحظه تحویل سال با پایان ماه مبارک رمضان و ورود به عید فطر همزمان شده، یاد و خاطرهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان و خدمتگزاران ملت که در مسیر عزت، استقلال و دفاع از کیان ایران اسلامی به فیض شهادت نائل آمدند، گرامی داشته و بر روح بلند آنان درود میفرستیم. خون پاک شهیدان، سرمایهای جاودان برای استمرار مقاومت و پیشرفت کشور است.
ملت ایران در شرایط دشوار کنونی، با صبر، استقامت و حماسهآفرینی بینظیر خود، الگویی شایسته از ایستادگی در برابر فشارها و توطئههای دشمنان ارائه داد. این ایستادگی، همراه با توکل بر خداوند و پیروی از آموزههای دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی، زمینهساز پیروزیهای آتی خواهد بود.
از درگاه خداوند رحمان برای ملت شریف ایران صلح عزتمندانه، آرامش پایدار، قوت و توانمندی روزافزون در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و دفاعی و توفیق روزافزون در مسیر عدالت و پیشرفت مسئلت مینمایم.
باشد که سال ۱۴۰۵ که از سوی رهبر معظم انقلاب سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شد، سال تحکیم وحدت ملی، تقویت بنیانهای اقتصادی مقاومتی و التیام زخمهای ناشی از تجاوزات، و در نهایت سال پیروزی حق بر باطل و سربلندی بیشتر ایران اسلامی گردد.
عید نوروز و عید سعید فطر بر همهی شما مبارک باد