در پیام نوروزی وزیر نیرو مطرح شد؛
تعهد روز افزون تمامی کارکنان صنعت آب و برق به استمرار خدمترسانی
پیام نوروزی وزیر نیرو منتشر شد.
به گزارش ایلنا در متن پیام عباس علیآبادی، وزیر نیرو آمده است؛
بسماللهالرحمنالرحیم
سال نو، نماد نو شدن، امید و آغاز فصل تازهای از زندگی است و امسال در آستانه سال ۱۴۰۵، این پیام بیش از همیشه با تجربههای تلخ و شیرین ملت بزرگ ایران، به ویژه خانواده بزرگ صنعت آب و برق پیوند خورده است.
سال ۱۴۰۴ برای ملت رشید ایران اسلامی سالی پرفراز و نشیب بود؛ سالی که کشور ما در دو مقطع زمانی شاهد حملات رژیم صهیونیستی و ارتش تروریست آمریکا بود و در این ایام، شهدای عزیزی از جمله رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی و مردم بیگناه به ویژه تعدادی از کارکنان صنعت آب و برق به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
در این ایام، صنعت آب و برق با وجود خسارات وارده، با تلاش شبانهروزی کارکنان، پایداری آب و برق را حفظ کرد.
همچنین، اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی ماه نیز خسارتهای قابل توجهی به صنعت آب و برق وارد کرد، اما با ایستادگی، تلاش شبانهروزی و روحیه جهادی کارکنان این صنعت، شبکه برق و آب کشور با وجود تقدیم هفت شهید پایدار ماند.
در کنار این شرایط، پنجمین سال خشکسالی متوالی نیز چالش بزرگی پیش روی کشور قرار داد و بسیاری از شهرها و روستاهای ایران با تنش آبی مواجه شدند. با وجود محدودیتهای شدید منابع آبی، تلاش شبانهروزی همکاران ما موجب شد تأمین آب شرب پایدار برای مردم عزیزمان، در سختترین شرایط ممکن ادامه یابد.
در حوزه برق نیز تابستانی با افزایش شدید دما و تقاضای بیسابقه برق و کمبود ظرفیت تولید نیروگاههای برقابی را تجربه کردیم، اما با برنامهریزی، تدابیر مدیریتی و تلاش همکاران، پایداری شبکه برق حفظ شد و در پاییز و زمستان، روند مصرف به تدریج کاهش یافت و شرایط انرژی کشور به تعادل رسید.
وزارت نیرو در دولت چهاردهم با تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختها، دستاوردهای ارزشمندی در صنعت آب و برق رقم زده است؛ از افزایش بیش از ۲.۵ میلیارد مترمکعب به ظرفیت تنظیم و تأمین آب کشور، آبرسانی پایدار به بیش از یک میلیون و ۷۷۴ هزار نفر در روستاها، افزودن بیش از ۸ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق، توسعه شبکههای انتقال و فوقتوزیع، تا افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به بیش از ۳ هزار مگاوات که همگی نمادی از تابآوری، توسعه پایدار و توجه به آینده روشن کشور است.
اینجانب با تأکید بر تعهد روز افزون تمامی کارکنان صنعت آب و برق به استمرار خدمت رسانی به ملت عزیز ایران اسلامی و با تجلیل و بزرگداشت یاد شهدای مدافع میهن اسلامی و صنعت آب و برق، فرا رسیدن نوروز و آغاز سال ۱۴۰۵ و همزمانی آن با عید سعید فطر را به مردم شریف ایران تبریک میگویم و امیدوارم سال جدید، سال همدلی، مدیریت مصرف و استمرار تلاشهای جهادی باشد و ضمن دور شدن همیشگی سایه جنگ از ایران عزیز ما نیز در وزارت نیرو بتوانیم به سهم خود در ساخت آینده پایدار کشور عزیزمان شریک باشیم.