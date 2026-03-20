گزارش وضعیت انرژی و زیرساختهای سوخت ایران پس از حملات اخیر (ویدیو)
با وجود حملات اخیر به تأسیسات انرژی، نهادهای مختلف از تداوم پایداری در بخشهای حیاتی سوخت و انرژی کشور خبر میدهند.
به گزارش ایلنا، مدیر شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد حمله به تأسیسات پارس جنوبی تلفات انسانی نداشته و تولید گاز با شرایط ایمن ادامه دارد. به گفته او، شبکه گازرسانی سراسری نیز در وضعیت پایدار قرار دارد و اختلالی در روند تأمین گاز گزارش نشده است.
در حوزه نفت، شرکت اطلاعات کالا وضعیت پایدار پایانه نفتی خارک را تأیید کرده است. براساس این گزارش، زیرساختهای نفتی خارک سالم هستند و روند بارگیری و صادرات نفت ایران پس از حملات آمریکا به این جزیره بدون تغییر ادامه دارد.
در بخش سوخترسانی، سخنگوی صنف جایگاهداران از آمادگی کامل شبکه در آستانه تعطیلات نوروز خبر داده و گفته است که تأمین و توزیع بنزین و گازوئیل در سراسر کشور طبق روال عادی انجام میشود.
این تحولات در حالی است که با ادامه درگیریها و حمله به تأسیسات انرژی در پارس جنوبی، قیمت نفت برنت با افزایش قابل توجهی از مرز ۱۱۰ دلار عبور کرده است.