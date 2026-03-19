گزارش مالی هلدینگ خلیج فارس و بازدید کمیسیون انرژی از خارک

به گزارش ایلنا، براساس صورت‌ وضعیت پورتفوی بهای سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورس در اسفند به ۱۳۸ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال رسیده است، رقمی که در دوره مشابه سال گذشته ۱۳۱ هزار و ۶۲ میلیارد ریال گزارش شده بود.

همچنین سرمایه‌گذاری این هلدینگ در سهام سایر شرکت‌ها به ۵۰۰ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال افزایش یافته که نسبت به رقم ۲۸۶ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۴ رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

مجموع درآمدهای عملیاتی امسال هلدینگ خلیج فارس ۹۲ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال اعلام شده که بخش عمده آن از محل سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده است. در اسفند نیز درآمد عملیاتی ۸۸۵ میلیون ریالی در سایر بخش ها به ثبت رسیده است.

در بخش دیگری از تحولات مرتبط، تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از جزیره خارک و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی و پتروشیمی بازدید کردند. سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به شرایط پایدار فعالیت‌ها گفت صادرات نفت بدون وقفه ادامه دارد و زندگی ساکنان جزیره نیز طبق روال عادی جریان دارد.

