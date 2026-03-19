وزیر اقتصاد خبر داد
بنگاههای اقتصادی به ازای هر کارگر ۱۵ میلیون تومان وام میگیرند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای سال آینده به بنگاههای آسیب دیده در جنگ به ازای هر نفر اشتغال و بیمهای که رد میکنند ۱۵ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سید علی مدنیزاده اظهار کرد: دولت برای حمایت از افراد آسیب دیده تسهیلاتی در نظر گرفته که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
وی افزود: به بنگاههای آسیب دیده در جنگ به ازای هر نفر ۱۵ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش ارائه خواهد شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای بنگاههای کوچک و متوسط که حفظ اشتغال داشته باشند و در رستههایی قرار میگیرند که در جنگ آسیب دیدهاند و به لحاظ جغرافیایی در مناطق آسیبدیده از جنگ هستند معادل اشتغالی که حفظ میکنند و بیمه رد میکنند متناسب به ازای هر نفر ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: همچنین در راستای حمایت از خانوارهایی که در مناطق جنگزده هستند و سرپرست خانوار و یا اعضای آنها درآمد ثابت ندارند و در اثر این جنگ دچار آسیب مالی شدهاند نیز بر اساس لیست اعلامیه وزارت رفاه مشمول یک سرمایه در گردش می شوند.
به گفته مدنیزاده، در این بخش نیز فعلا به طور تقریبی برای هر خانوار سه نفره ۱۵ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که بتوانند در این دوره جنگ استفاده کنند و انشاءالله در طی سال بعد بازپرداخت داشته باشند.