ملیگلد: ارسال طلای فیزیکی به بیشتر از 300 نقطه کشور دربازه جنگ
در شرایطی که بازارهای طلا تعطیل هستند و دسترسی به طلای فیزیکی در بازار امکانپذیر نیست، کاربران این پلتفرم همچنان میتوانند در صورت تمایل، طلای خود را با هر اوزانی درب منزل تحویل بگیرند.بیش از دو هفته از آغاز جنگ میگذرد.
به گزارش ایلنا؛ کاربران ملیگلد در بیش از ۳۰۰ نقطه ایران میتوانند به طلای فیزیکی خود دسترسی داشته باشندپلتفرم ملیگلد اعلام کرده است که سرویس ارسال طلای فیزیکی، با وجود تمامی محدودیتهای ایجادشده، به کاربران این پلتفرم ارائه شده است.
در شرایطی که بازارهای فیزیکی طلا بهدلیل محدودیتهای ایجادشده تعطیل هستند و عملاً دسترسی به طلای فیزیکی در بسیاری از بازارها امکانپذیر نیست، ملیگلد بهعنوان اولین پلتفرم با تجهیز سرویس ارسال امن اختصاصی خود، همکاری با شرکای تجاری در حوزه لجستیک و ضمانت تحویل سفارشات ثبتشده کاربران همراه با بیمه، از روز نخست جنگ امکان دریافت طلای فیزیکی را در بیش از ۳۰۰ شهر و روستای ایران برای کاربران خود فراهم کرده است.
ارسال با پیک، بهعنوان راهحل جایگزین «تحویل فیزیکی»، برای آن دسته از کاربران این پلتفرم که درخواست دریافت طلای خود را دارند، فعال است و کاربران میتوانند با ورود به بخش «تحویل فیزیکی»، طلای خود را در بیش از ۳۰۰ نقطه در ایران تحویل بگیرند.
البته کاربران همچنین میتوانند با انتخاب گزینه تحویل حضوری، به بیش از ۱۵ شعبه فعال ملیگلد در کشور مراجعه کرده و طلای خود را دریافت کنند.
این پلتفرم همچنین اعلام کرده است که امکان ارسال طلا در ایام نوروز از پنجم فروردینماه در دسترس کاربران خواهد بود. همچنین ملیگلد تلاش کرده است تا ریسک ارسال طلای فیزیکی توسط پیک را با بیمهی طلای سفارشات به صفر برساند.
سهراب سجادپور، مدیر عملیات ملیگلد، در این رابطه میگوید: «همواره این دغدغه برای کاربران دغدغهای جدی و اساسی بود که با خرید طلای آبشده آنلاین، در صورت وقوع شرایط بحرانی، آیا امکان دریافت طلا یا دسترسی به دارایی خود را خواهند داشت؟
با در نظر گرفتن این دغدغهی بهحق و مهم مردم، ما خود را موظف دانستیم که بستری را فراهم کنیم تا در صورت رخ دادن بحران، کاربران ما بتوانند بهدور از استرس، با خیال راحت به سرمایهی خود دسترسی داشته باشند.
سجادپور ادامه میدهد: «از همینرو، همهی سعی ما بر این بود که حتی با وجود محدودیتها و چالشهای ایجادشده، سرویس ارسال طلای فیزیکی به فعالیت خود ادامه دهد.
ازآنجاییکه علاوه بر مسدود بودن بازارها و محدودیت دسترسی، تردد کاربران برای دریافت حضوری طلا در سطح شهر با ریسک همراه است، ما با تجهیز سرویس ارسال امن اختصاصی خود و همکاری شرکای معتبر تجاری، سرویس ارسال با پیک را در دسترس کاربران قرار دادیم تا بدون نیاز به خروج از خانه، طلای خود را در هر وزنی درب منزل تحویل بگیرند.»
ارائه تمامی سرویسها بدون وقفه ادامه داردملیگلد همچنین در روزهای گذشته، گزارش عملکرد خود از آغاز جنگ را منتشر کرد.
این گزارش نشان میداد که با وجود شرایط بحرانی جنگی، ارائهی تمامی سرویسهای این پلتفرم مانند قبل و بدون کمترین اختلالی ادامه دارند و این پلتفرم توانسته است بدون وقفه خدمات خود را به کاربران ارائه دهد تا هیچکس در این شرایط از سمت این پلتفرم دغدغهی دارایی خود را نداشته باشد.
پس از جنگ ۱۲روزه، ملیگلد با هدف اعتمادسازی برای کاربران خود اعلام کرد که بهازای موجودی روزانه کیف پول تومانی کاربران، در بازهی ۲۳ خرداد تا ۲۹ تیر ۱۴۰۴، بهصورت خودکار سود روزشمار پرداخت میکند. این سود بر اساس نرخ تورم نقطهبهنقطهی خردادماه (۳.۳٪ ماهانه و ۳۹.۶٪ سالانه) محاسبه شده و تقریباً ۸ برابر سود روزشمار بانکی بود.