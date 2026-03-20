معاون وزیر صمت:

معاون وزیر صمت:
واحد‌های صنعتی با حداکثر ظرفیت در حال تولید هستند

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واحد‌های صنعتی با حداکثر ظرفیت در حال تولید هستند و با توجه به رفع محدودیت‌های انرژی تولید شتاب گرفته است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم شیخ افزود: کالا‌های ضروری با ظرفیت حداکثری در حال تولید هستند و بازار به تعادل رسیده است.

وی گفت: در بازدید‌های مختلف از کارخانجات شاهد این هستیم که تولید حتی جلوتر از تقاضای کالا‌های اساسی و صنایع غذایی است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: از لحاظ ذخایر کالا‌های اساسی آمادگی برای ماه‌های آینده داریم و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد، پیش بینی‌ها و تدابیر لازم برای طولانی شدن جنگ انجام شده است.

شیخ با اشاره به تامین مواد اولیه در صنایع مختلف افزود: مواد اولیه برای چندین ماه در کشور تامین شده و بخشی نیز در حال ترخیص از گمرکات است.

