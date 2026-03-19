در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تمام پایانههای مسافری فعال هستند/ انجام سفرهای خارجی از مسیرهای زمینی
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافری گفت: با توجه به عدم برقراری پروازهای خارجی، سفرهای زمینی به پایانههای مرزی را انجام میدهیم و بیشترین تقاضای مردم به سمت مرزهای ترکیه و ارمنستان بوده و هیچ مشکلی برای تردد و حمل و نقل مسافر به مقاصد خارجی زمینی نداریم.
احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه تمام ترمینالهای مسافری در پایتخت فعال هستند، اظهار داشت: با توجه به پایان ایام سال و افزایش تقاضا برای خرید بلیت اتوبوس تمام پایانههای مسافری و ترمینالها فعال هستند و هیچ مشکلی در ارایه خدمات به مردم نداریم.
وی با اشاره به وضعیت ترمینال غرب با توجه به تعدد حملات صهیونیستی- آمریکایی به منطقه آزادی، ادامه داد: با توجه به تعدد حملات به غرب تهران و آزادی، خوشبختانه ترمینال غرب مورد اصابت و حملهای قرار نگرفته و در طول شبانهروز آماده ارایه خدمات به مسافران بوده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشور گفت: ظرفیت اتوبوسی برای ارایه خدمات مسافری به مردم وجود دارد و تمام ایام جنگ رمضان، رانندگان اتوبوس پای کار و در میدان عمل حضور داشتند.
عامری همچنین از فعال بودن ظرفیت اتوبوسی برای سفرهای خارجی زمینی تاکید کرد: با توجه به عدم برقراری پروازهای خارجی، سفرهای زمینی به پایانههای مرزی را انجام میدهیم و بیشترین تقاضای مردم به سمت مرزهای ترکیه و ارمنستان بوده و هیچ مشکلی برای تردد و حمل و نقل مسافر به مقاصد خارجی زمینی نداریم .