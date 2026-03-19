احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه تمام ترمینال‌های مسافری در پایتخت فعال هستند، اظهار داشت: با توجه به پایان ایام سال و افزایش تقاضا برای خرید بلیت اتوبوس تمام پایانه‌های مسافری و ترمینال‌ها فعال هستند و هیچ مشکلی در ارایه خدمات به مردم نداریم.

وی با اشاره به وضعیت ترمینال غرب با توجه به تعدد حملات صهیونیستی- آمریکایی به منطقه آزادی، ادامه داد: با توجه به تعدد حملات به غرب تهران و آزادی، خوشبختانه ترمینال غرب مورد اصابت و حمله‌ای قرار نگرفته و در طول شبانه‌روز آماده ارایه خدمات به مسافران بوده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور گفت: ظرفیت اتوبوسی برای ارایه خدمات مسافری به مردم وجود دارد و تمام ایام جنگ رمضان، رانندگان اتوبوس پای کار و در میدان عمل حضور داشتند.

عامری همچنین از فعال بودن ظرفیت اتوبوسی برای سفرهای خارجی زمینی تاکید کرد: با توجه به عدم برقراری پروازهای خارجی، سفرهای زمینی به پایانه‌های مرزی را انجام می‌دهیم و بیشترین تقاضای مردم به سمت مرزهای ترکیه و ارمنستان بوده و هیچ مشکلی برای تردد و حمل و نقل مسافر به مقاصد خارجی زمینی نداریم .

