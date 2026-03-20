ارسال مرسولات پستی ۶۰ درصد کاهش یافت/ اعلام نحوه پیگیری مشکلات ارسال بسته

محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد وضعیت ارائه خدمات پستی در تهران و سایر نقاط کشور در ایام تعطیلات عید نوروز، گفت: مراکز اصلی تجزیه و مبادلات و خطوط پستی بدون تعطیلی فعالیت دارند؛ بنابراین شبکه پستی رهسپاری و خطوط ما دایر است؛ اما فرایند قبول مرسولات پستی در سال ۱۴۰۴ تا ساعت ۱۳ دیروز (پنج شنبه ۲۸ اسفندماه) فعال بود. در سال ۱۴۰۵ نیز فرایند قبول مرسولات پستی از روز دوم فروردین ماه در دفاتر اصلی پست که به صورت کشیک باز خواهند بود، انجام خواهد شد.

بازگشایی تمام دفاتر پستی از ۴ فروردین ماه ۱۴۰۵

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فعالیت دفاتر پستی در سال جدید نیز گفت: از روز چهارم فروردین ماه تمامی دفاتر برای قبول مرسولات باز خواهند بود.

احمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا حجم ترافیک مرسولات در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته یا افزایش؟» گفت: امسال به دلیل شرایط جنگی حجم ترافیک مرسولات پستی نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است.

تمهیدات برای تجارت الکترونیک بر بستر شبکه داخلی

مدیرعامل شرکت ملی پست، دلیل کاهش ترافیک پستی را نیمه تعطیل بودن بازار‌های سنتی و کسب و کار‌های آنلاین و مسافرت‌ها دانست و گفت: دلیل اصلی این کاهش به نیمه تعطیل بودن فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی و بازار سنتی و همچنین مسافرت‌ها برمی‌گردد.

احمدی افزود: مدیران کل استانی ما جلساتی را با شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک برگزار کرده‌اند تا سفارشات خود را از طریق روش‌های تلفنی یا بر بستر «آی‌پی ایران» (اینترنت داخلی) ثبت کنند. شرکت پست نیز از ابتدای هفته اخیر تسهیلات ویژه‌ای را برای حمایت از این بخش در نظر گرفته است تا روند توزیع کالا‌ها متوقف نشود. بخشی از ترافیک ارسال مرسولات به دلیل توقف فعالیت بخشی از فعالان حوزه پست و حمل و نقل و توزیع به سمت خدمات شرکت ملی پست آمد.

مشکلات ارسال بسته خود را از شماره ۱۹۳ پیگیری کنید

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزئیات آمار خدمات پستی از ابتدای جنگ تاکنون، گفت: از روز اول جنگ تا ۲۶ اسفندماه، ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت پستی ارائه شده که ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار خدمت، الکترونیک و بقیه سرویس‌های فیزیکی توزیع مرسولات بوده و ۶۰۰ هزار مرسوله در حوزه تجارت الکترونیک و فروشگاه‌های اینترنتی در سراسر کشور توزیع شده است

احمدی در پاسخ به این سوال که «اگر مردم در مورد ارسال مرسوله یا مشکلات آن نیاز به پشتیبانی داشتند چگونه می‌توانند مشکل خود را طرح کنند؟» گفت: مرکز تماس امور مشترکین شرکت ملی پست با شماره ۱۹۳ پاسخگوی تمام سوالات شهروندان است. همچنین، «دستیار پستی من» در اپلیکیشن بله برای رهگیری مرسولات پستی و سایر درخواست‌ها فعال است.

