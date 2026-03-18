جولایی:
بخشی از واحدهای پالایشی تاسیسات گازی جنوب کشور دچار آسیب شدند/ شبکه گاز کشور پایدار است
مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: بخشی از واحدهای پالایشی تاسیسات گازی جنوب کشور دچار آسیب شدند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدرضا جولایی، مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: بهعلت حمله دشمن خبیث به تأسیسات گازی ما در جنوب کشور بخشی از واحدهای پالایشی دچار آسیب شدند.
وی افزود: خوشبختانه همه همکاران در سلامت کامل هستند و تلفات انسانی نداشتیم.
جولایی خاطرنشان کرد: همکاران شرکت ملی گاز ایران با حضور کامل در منطقه در حال عادیسازی شرایط هستند.
وی بیان کرد: شبکه گاز کشور پایدار است و در هیچکدام از نقاط کشور دچار محدودیت ارسال گاز نیستیم.