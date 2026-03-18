خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بخشی از واحد‌های پالایشی تاسیسات گازی جنوب کشور دچار آسیب شدند/ شبکه گاز کشور پایدار است

کد خبر : 1763499
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: بخشی از واحد‌های پالایشی تاسیسات گازی جنوب کشور دچار آسیب شدند.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدرضا جولایی، مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: به‌علت حمله دشمن خبیث به تأسیسات گازی ما در جنوب کشور بخشی از واحدهای پالایشی دچار آسیب شدند. 

وی افزود: خوشبختانه همه همکاران در سلامت کامل هستند و تلفات انسانی نداشتیم. 

جولایی خاطرنشان کرد: همکاران شرکت ملی گاز ایران با حضور کامل در منطقه در حال عادی‌سازی شرایط هستند. 

وی بیان کرد: شبکه گاز کشور پایدار است و در هیچ‌کدام از نقاط کشور دچار محدودیت ارسال گاز نیستیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل