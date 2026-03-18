به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در پی حمله آمریکایی–صهیونیستی به مجتمع تجاری–اداری در غرب تهران که منجر به شهادت مظلومانه‌ی یکی از کارکنان خدوم این بانک شد، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران با انتشار پیامی این ضایعه را به خانواده گرامی شهید و تمامی همکاران پرتلاش بانک صادرات ایران تسلیت گفتند.

در متن این پیام آمده است:



«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (آل عمران، ۱۶۹)



بدینوسیله، خبر شهادت مظلومانه همکار ارجمندمان، «مهدی بیاتی» معاونت شعبه زرافشان منطقه غرب تهران، در پی حملات ددمنشانه آمریکا و اسرائیل، موجب تأثر عمیق شد.

فقدان این همکار عزیز را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، خانواده گرامی ایشان و همکاران ساعی بانک صادرات ایران تسلیت عرض کرده و برای روح پرفتوح‌شان علو درجات را از خداوند متعال مسئلت داریم.

شهادت این همکار گرامی، گواه روشنی بر ارزش‌های والای ایثار و پایمردی است که همواره در میان کارکنان خدوم بانک صادرات ایران موج زده و برگ زرین دیگری را بر افتخارات بانک صادرات ایران در ارئه خدمت به مردم عزیز ایران، افزوده است.

ما ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک، با تاکید بر پایمردی و ارائه خدمت بی وفقه به هموطنان عزیز، همانند دهه‌های گذشته با قدرت در کنار هموطنان و مشتریان بانک بوده و اطمینان داریم که این خون‌های پاک موجب بالندگی و پایداری بانک صادرات ایران خواهد شد.



«یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.»

