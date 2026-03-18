خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:

جزییات تجاوز نظامی به تأسیسات پارس جنوبی

کد خبر : 1763390
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع آگاه در عسلویه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به حمله نظامی به تاسیسات پارس جنوبی اظهار داشت: در حمله دقایقی قبل رژیم صهیونیستی و امریکا به پارس جنوبی پالایشگاه‌های ۳، ۴، ۵، ۶ دچار آسیب شده است.

وی افزود: هنوز از وضعیت خسارت جانی و مالی خبری در دسترس نیست.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: هنوز جزییات بیشتری در اختیار نداریم.

بزودی اخبار تکمیلی ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل