جزییات تجاوز نظامی به تأسیسات پارس جنوبی

یک منبع آگاه در عسلویه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به حمله نظامی به تاسیسات پارس جنوبی اظهار داشت: در حمله دقایقی قبل رژیم صهیونیستی و امریکا به پارس جنوبی پالایشگاه‌های ۳، ۴، ۵، ۶ دچار آسیب شده است.

وی افزود: هنوز از وضعیت خسارت جانی و مالی خبری در دسترس نیست.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: هنوز جزییات بیشتری در اختیار نداریم.

بزودی اخبار تکمیلی ارسال خواهد شد.

