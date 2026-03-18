در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
جزییات تجاوز نظامی به تأسیسات پارس جنوبی
یک منبع آگاه در عسلویه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به حمله نظامی به تاسیسات پارس جنوبی اظهار داشت: در حمله دقایقی قبل رژیم صهیونیستی و امریکا به پارس جنوبی پالایشگاههای ۳، ۴، ۵، ۶ دچار آسیب شده است.
وی افزود: هنوز از وضعیت خسارت جانی و مالی خبری در دسترس نیست.
این منبع آگاه خاطرنشان کرد: هنوز جزییات بیشتری در اختیار نداریم.
بزودی اخبار تکمیلی ارسال خواهد شد.