به گزارش ایلنا، محسن پاک‌نژاد روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۶ اسفند) در بازدید از انبار نفت ری با هدف بررسی اوضاع و اطلاع از تازه‌ترین تحولات در این تأسیسات بیان کرد: این تأسیسات یک هفته پس از آغاز جنگ، هدف حمله رژیم صهیونی - آمریکایی قرار گرفت و پس از آن عملیات ایمن‌سازی در زمان‌بندی بسیار کوتاه به همت همکاران‌مان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همکاری دیگر مجموعه‌های صنعت نفت انجام شد.

وی افزود: پس از حمله، همزمان طراحی برای سوخت‌رسانی بی‌وقفه به هموطنان در استان‌های شمالی و تهران آغاز شد و در این زمینه همکارانم ایده‌هایی مطلوب را عملیاتی کردند و هم‌اکنون به لطف خدا و همت آنها از اوضاع نگران‌کننده گذر کردیم.

وزیر نفت تأکید کرد: به‌طور طبیعی هر اتفاقی که رخ دهد، مجموعه بزرگ صنعت نفت متناسب با بحران پیش‌آمده می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با خلق ایده‌هایی نو و بدیع، مانند کاری که در انبار نفت ری انجام شد اوضاع را مدیریت کند.

پاک‌نژاد، گفتگوی چهره به چهره و خداقوت به کارکنان صنعت نفت و بررسی اقدام‌های انجام‌شده در مسیر کاستن از چالش‌های هم‌وطنان به همت کارکنان پرتلاش صنعت نفت را از اهداف حضورش در کنار گروه‌های عملیاتی برشمرد.

وی در پایان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پخش فرآورده‌های نفتی، خطوط لوله و مخابرات نفت، مهندسی و ساختمان نفت، گاز و به‌ویژه منطقه ۳ عملیات انتقال گاز قدردانی کرد.

