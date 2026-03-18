قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۷ هزار ۴۸۸ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۶ هزار و ۲۵۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۵۸ هزار ۴۵۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۷ هزار ۳۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۴۳۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۱۰۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۶۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۶۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۱۹ هزار و ۹۱۴ و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۷۳۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۸۸ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۷۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۶ هزار و ۴۴۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۵ هزار و ۶۶۸ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۲ هزار و ۳۲۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۴۹۳ تومان است

انتهای پیام/