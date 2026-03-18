تسریع در ترخیص بیش از ۹۲ هزار تن کالای اساسی کشاورزی
روند ترخیص کالاهای اساسی کشاورزی در گمرکات کشور با شتاب چشمگیری همراه شده و طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۹۲ هزار تن کالای اساسی وارد شبکه توزیع شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در پی همکاری مشترک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با دستگاههای مسئول و حضور فعال آزمایشگاههای مرجع و مراکز تخصصی در اجرای آزمایشهای کنترل کیفی نهادهها، بیش از ۹۲ هزار و ۳۹۰ تن کالای اساسی طی شبانهروز گذشته از گمرکات کشور ترخیص و برای تأمین نیازهای مصرفی مردم وارد چرخه توزیع شد.
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، از مجموع کالاهای ترخیصشده، بیشترین سهم مربوط به ذرت با ۴۴ هزار و ۶۰۴ تن و جو با ۲۰ هزار و ۹۱۳ تن بوده است. همچنین، ۶ هزار و ۶۱۳ تن کنجاله سویا، ۵ هزار و ۷۰۸ تن برنج، ۵ هزار و ۶۸۵ تن گندم و ۵ هزار و ۵۹۱ تن روغن خام در این مدت وارد کشور شده است.
علاوه بر این، ۶۸۱ تن حبوبات، ۵۸۵ تن دانههای روغنی، ۴۷۶ تن گوشت قرمز، ۹۸ تن شکر و ۴ تن دارو و تجهیزات پزشکی نیز در این بازه زمانی ترخیص شده و یکهزار و ۴۳۲ تن سایر کالاهای اساسی در فهرست اقلام وارداتی قرار دارد.
کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند که تسریع در فرآیند کنترل کیفی و انجام ارزیابیهای دقیق توسط مراکز تخصصی سازمان تات، نقشی کلیدی در کاهش زمان تشریفات گمرکی و بهتبع آن، پایداری تأمین نیازهای غذایی کشور ایفا میکند.