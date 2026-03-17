پیام وزیر راه و شهرسازی برای گرامیداشت ۱۰۴ شهید ناوشکن دنا
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برای گرامیداشت ۱۰۴ شهید ناوشکن دنا پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۰۴ شهید ناوشکن دنا، شهادت این نیروهای خدوم ارتش جمهوری اسلامی ایران را به خانوادههای معزز شهدا و ملت ایران تسلیت و تبریک گفت.
در بخشی از این پیام آمده است:
مدعیان برقراری دموکراسی در منطقه، در نخستین روز از تهاجمشان به جمهوری اسلامی ایران، دبستانی در میناب را به خاک و خون کشیده و در پنجمین روز نیز یک ناو ایرانی در اقیانوس هند را آماج حملات خود قرار دادند.
شهادت ۱۰۴ تن از نیروهای خدوم ارتش جمهوری اسلامی ایران در حمله زیردریایی آمریکایی به ناو دنا؛ از اسفبارترین حوادث دومین جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری بود.
دریانوردان غیوری که در بازگشت از «رزمایش دریایی بینالمللی ناوگان میلان ۲۰۲۶» در سواحل سریلانکا پرپر شدند، در آبهای بینالمللی و هزاران کیلومتر دورتر از ایران و خارج از محدوده خلیج فارس به شهادت رسیدند.
این اقدام نیروی دریایی آمریکا از تلاش آنان برای گسترش میدان جنگ به مسیرهای دریایی بینالمللی پرده برداشت و نشان داد که دامنه جنگ آنها با جمهوری اسلامی ایران تنها به خاورمیانه محدود نبوده و مسیرهای راهبردی و آبهای بینالمللی نیز از تهاجم آنان در امان نیستند و امنیت خطوط کشتیرانی جهانی به مخاطره افتاده است.
این حادثه یک رخداد نظامی ساده نبود و افزایش پیچیدگی عملیات نظامی در جنگی با دامنه بینالمللی را عیان ساخت که انتظار میرفت واکنش جامعه جهانی و تلاش آنان برای توقف این تجاوز را برانگیزد.
ملت شهیدپرور ایران که تاریخ را با خون خویش رقم زده، فارغ از کنشها و واکنشهای جهانی، با تکیه بر عزم و اراده خویش هرگز از حق تعیین سرنوشت و استقلالطلبی خود عدول نکرده و از طلوع فجر انقلاب اسلامی تا افقهای پرستاره این روزگار، همواره در مسیر کمال، عزیزترین فرزندان خویش را فدا کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با ابراز همدردی با خانوادههای داغدار این حادثه نوشت: اینجانب، بهعنوان عضوی از خانواده بزرگ خدمتگزاران ملت شریف ایران و فرزند شهید بابک صادق مالواجرد، شهادت ۱۰۴ تن از نیروهای خدوم ارتش جمهوری اسلامی ایران در ناو دنا را به پیشگاه مقدس حضرت بقیهالله الاعظم (عج)، به روح رهبر شهیدمان، به خانوادههای معزز شهدا و به تمامی ملت ایران تسلیت و تبریک میگویم