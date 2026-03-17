به گزارش ایلنا، انجمن غلات ایران در بیانیه‌ای تأکید کرد که جهادگران عرصه اقتصاد، حمیت و غیرت خود را به‌کار خواهند گرفت تا دشمنان متجاوز در جنگ اقتصادی نیز از کرده خود پشیمان شوند.

در این بیانیه آمده است: با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و اعلام بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، فرزند برومند امام شهید، ضمن محکومیت حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشور عزیزمان به اطلاع می‌رساند، این انجمن در جهت تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دام و طیور، لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد و اعضای انجمن برای ادامه چرخش زنجیره تأمین صنعت دام و طیور و تأمین سبد پروتئینی مردم قهرمان ایران، همه تلاش خود را به‌کار خواهند گرفت.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است : سربازان عرصه اقتصادی و تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی و نهاده‌های دام و طیور در خط مقدم تأمین مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان دام و طیور و صنایع غذایی، مانع از آن خواهند شد تا تهدیدهای دشمن متخاصم به سفره‌های مردم شهید پرور ایران اسلامی برسد و چرخ‌های تولید گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و تخم‌ مرغ، لحظه‌ای از حرکت متوقف شود.

انجمن غلات اعلام می کند: سربازان عرصه اقتصاد، همگام با رزمندگان اسلام در جبهه‌های نبرد با همه تلاش خود همت خواهند کرد تا در عرصه جنگ اقتصادی نیز دشمن را از کرده خود پشیمان کنند و مانع تحقق اهداف شوم آن‌ها شوند.

