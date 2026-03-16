ثبت سفارش کالاهای اساسی ۶ ماهه ۱۴۰۵ انجام شد

وی افزود: انبارهای ذخیره عادی چند برابر طرفیت مورد نیاز بازار پر است و انبارهای راهبردی کالاهای اساسی دست نخورده است و هیچ نگرانی برای عرضه مایحتاج مردم در صورت تداوم جنگ تا چندین ماه وجود ندارد.

نوری گفت: هرسال برای بازار شب عید ۱۵ هزارتن کالا تأمین و عرضه میشد، که با توجه شرایط جنگی امسال، بیش از سه برابر مورد نیاز حدود ۵۰ هزارتن کالاهای مورد نیاز بازار شب عید تأمین و ذخیره‌سازی شده که روند توزیع آن در میادین و فروشگاه‌ها آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: ثبت سفارش کالا برای فصل بهار و تابستان هم‌ انجام شده و فرایندهای حقوقی و بین المللی آن طبق روال در دستور کار قرار گرفته است.

نوری گفت: با شروع فصل برداشت گندم در کشور خریدهای تضمینی آغاز می شود که با توجه تأمین اعتبار در بودجه روند پرداخت مطالبات گندمکاران به موقع و طبق روال انجام می شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: همه کالاهای مورد نیاز مردم از جمله گوشت، مرغ، میوه، حبوبات، روغن، شکر، رنج گندم و آرد تأمین شده و هیچ خللی در توزیع آن در شبکه سراسری گزارش نشده است، کالا به وفور در انبار موجود است و مردم با اطمینان خاطر مایحتاج خود را خریداری کنند.