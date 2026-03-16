هیچ مشترکی در کشور خاموشی ندارد

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های صنعت برق گفت: از ابتدای حملات دشمن تاکنون حدود هزار و ۵۰ حادثه جدی در شبکه برق کشور رخ داده اما با تلاش نیروهای عملیاتی، در حال حاضر هیچ مشترکی در کشور با خاموشی مواجه نیست.

به گزارش ایلنا،مصطفی رجبی‌مشهدی  گفت :از ابتدای حملات دشمن تاکنون حدود هزار و ۵۰ حادثه جدی در شبکه برق کشور ثبت شده است.

 

وی با بیان اینکه در بسیاری از نقاطی که مورد هدف قرار گرفته‌اند شبکه برق نیز از انجا  عبور می‌کند، افزود: بخشی از آسیب‌ها به پست‌ها و خطوط انتقال برق وارد شده و در برخی موارد نیز نیروگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن دچار خسارت شده‌اند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو میزان خسارت وارد شده به صنعت برق را حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با وجود این خسارت‌ها، عملیات ترمیم و بازسازی شبکه به سرعت در حال انجام است و در حال حاضر هیچ مشترکی در کشور با خاموشی مواجه نیست.

رجبی‌مشهدی با اشاره به وضعیت شبکه در پایتخت گفت: در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیش از ۲۰۰ حادثه بزرگ رخ داده که به طور میانگین روزانه حدود ۱۵ حادثه بوده است.

وی افزود: زمان رسیدگی به این حوادث معمولاً کمتر از یک ساعت بوده و در بسیاری از موارد بین ۱۰ تا ۶۰ دقیقه برق مشترکان دوباره وصل شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل با سامانه ۱۲۱ تماس بگیرند و گفت: همکاری مردم در اطلاع‌رسانی می‌تواند روند رسیدگی به حوادث را تسریع کند.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد: در حال حاضر قطعی طولانی‌مدت برق در کشور وجود ندارد و شبکه در وضعیت پایدار قرار دارد، هرچند بیشترین آسیب‌ها در تهران و برخی استان‌های غربی گزارش شده است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین از توسعه کنتورهای هوشمند خبر داد و گفت: در تهران بزرگ حدود یک میلیون کنتور هوشمند نصب شده و در مجموع در کشور تعداد این کنتورها از ۶ میلیون دستگاه عبور کرده است.

رجبی مشهدی  از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه همراهی کنند.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل