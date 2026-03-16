هیچ مشترکی در کشور خاموشی ندارد

به گزارش ایلنا،مصطفی رجبی‌مشهدی گفت :از ابتدای حملات دشمن تاکنون حدود هزار و ۵۰ حادثه جدی در شبکه برق کشور ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از نقاطی که مورد هدف قرار گرفته‌اند شبکه برق نیز از انجا عبور می‌کند، افزود: بخشی از آسیب‌ها به پست‌ها و خطوط انتقال برق وارد شده و در برخی موارد نیز نیروگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن دچار خسارت شده‌اند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو میزان خسارت وارد شده به صنعت برق را حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با وجود این خسارت‌ها، عملیات ترمیم و بازسازی شبکه به سرعت در حال انجام است و در حال حاضر هیچ مشترکی در کشور با خاموشی مواجه نیست.

رجبی‌مشهدی با اشاره به وضعیت شبکه در پایتخت گفت: در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیش از ۲۰۰ حادثه بزرگ رخ داده که به طور میانگین روزانه حدود ۱۵ حادثه بوده است.

وی افزود: زمان رسیدگی به این حوادث معمولاً کمتر از یک ساعت بوده و در بسیاری از موارد بین ۱۰ تا ۶۰ دقیقه برق مشترکان دوباره وصل شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل با سامانه ۱۲۱ تماس بگیرند و گفت: همکاری مردم در اطلاع‌رسانی می‌تواند روند رسیدگی به حوادث را تسریع کند.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد: در حال حاضر قطعی طولانی‌مدت برق در کشور وجود ندارد و شبکه در وضعیت پایدار قرار دارد، هرچند بیشترین آسیب‌ها در تهران و برخی استان‌های غربی گزارش شده است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین از توسعه کنتورهای هوشمند خبر داد و گفت: در تهران بزرگ حدود یک میلیون کنتور هوشمند نصب شده و در مجموع در کشور تعداد این کنتورها از ۶ میلیون دستگاه عبور کرده است.

رجبی مشهدی از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه همراهی کنند.