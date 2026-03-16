استمرار فعالیت مرکز ارتباط مردمی (۱۵۲۶) در شرایط جنگی

سازمان امور مالیاتی کشور از استمرار فعالیت مرکز ارتباط مردمی (۱۵۲۶) در راستای تداوم ارائه خدمات و ضرورت پاسخ گویی به مودیان مالیاتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت تداوم ارائه خدمات به مودیان محترم، مرکز ارتباط مردمی (۱۵۲۶) با ایجاد زیرساختهای لازم شرایطی را فراهم نمود که پاسخگویی از طریق ادارات کل امور مالیاتی صورت پذیرد .

کارشناسان مستقر در این واحد آماده‌اند تا ضمن پاسخگویی به سوالات و ابهامات مودیان، راهنمایی‌های لازم را در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند و ارتباط موثری را میان مودیان و مجموعه نظام مالیاتی برقرار کنند.

مودیان می‌توانند با شماره‌گیری (۱۵۲۶) سوالات و ابهامات مالیاتی خود را مطرح کرده و راهنمایی‌های لازم را از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

گفتنی است طی روزهای اخیر، روزانه بیش از ۵۰۰ درخواست از سوی مودیان مالیاتی مطرح که در قالب تماس تلفنی ، ثبت تیکت از طریق پرتال(https://1526.tax.gov.ir ) و نیز ارسال پیام صوتی در حوزه های مختلف از جمله ثبت نام، قوانین و مقررات، پایانه های فروشگاهی و ... پاسخ و راهنمایی لازم را دریافت نمودند .

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل