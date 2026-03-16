خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر صمت خبر داد؛

تسریع اعطای تسهیلات حمایتی به صنایع

کد خبر : 1762855
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جلسه‌ای با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشتیم تا بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش صنایع را به سرعت اعطا کنند.

به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک افزود: بسته‌های حمایتی دولت در حال اجرا است، اما بانک‌ها با کُندی عمل می‌کنند و نیاز است که بانک‌ها فرآیند را تسریع کنند.

وی گفت: بنا شده تا پایان امسال بخشی از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود، تولیدکنندگان بابت مابه التفاوت نرخ ارز و شرایط جنگ، به سرمایه در گردش نیاز دارند و تلاش داریم تسهیلات بانکی به سرعت تخصیص یابد.

وزیر صمت عنوان کرد: خسارات به واحد‌های صنعتی آسیب دیده در جنگ هم جبران خواهد شد و ما هزینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را فعلا برای این واحد‌ها متوقف می‌کنیم و بیمه بیکاری را برای آنها برقرار می‌کنیم تا بتوانند به سرعت به مدار تولید بازگردند.

وی با اشاره به روند عادی صادرات گفت: صادرات کشور از مرز‌های مختلف در حال انجام است و مشکلی بابت صادرات کالا‌های مختلف نداریم، البته تامین نیاز داخل در اولویت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

