تسریع اعطای تسهیلات حمایتی به صنایع

به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک افزود: بسته‌های حمایتی دولت در حال اجرا است، اما بانک‌ها با کُندی عمل می‌کنند و نیاز است که بانک‌ها فرآیند را تسریع کنند.

وی گفت: بنا شده تا پایان امسال بخشی از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود، تولیدکنندگان بابت مابه التفاوت نرخ ارز و شرایط جنگ، به سرمایه در گردش نیاز دارند و تلاش داریم تسهیلات بانکی به سرعت تخصیص یابد.

وزیر صمت عنوان کرد: خسارات به واحد‌های صنعتی آسیب دیده در جنگ هم جبران خواهد شد و ما هزینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را فعلا برای این واحد‌ها متوقف می‌کنیم و بیمه بیکاری را برای آنها برقرار می‌کنیم تا بتوانند به سرعت به مدار تولید بازگردند.

وی با اشاره به روند عادی صادرات گفت: صادرات کشور از مرز‌های مختلف در حال انجام است و مشکلی بابت صادرات کالا‌های مختلف نداریم، البته تامین نیاز داخل در اولویت است.