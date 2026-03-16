دستور صادق برای تسریع بازسازی مناطق آسیبدیده استان البرز
وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی وضعیت مناطق آسیبدیده استان البرز بر اهمیت تسریع در روند بازسازی و ارائه خدمات فوری به خانوادههای متاثر تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، جلسه برخطی باحضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی برگزار شد که در آن ارزیابیهای انجام شده برای واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان در نقاط مختلف استان البرز مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه ویدئوکنفرانسی از اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و با مشارکت مهندس دیوسالار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز و مهندس پدرام مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از وضعیت مناطق آسیبدیده و میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی ارائه شد. همچنین، برنامههای بازسازی و کمکرسانی به آسیبدیدگان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صادق بر اهمیت تسریع در روند بازسازی و ارائه خدمات فوری به خانوادههای متاثر تاکید کرد.
در این نشست، دیوسالار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز نیر گزارشی از فعالیتهای انجام شده توسط بنیاد مسکن در زمینه ارزیابی و کمکرسانی به آسیبدیدگان ارائه داد.
وی بر آمادگی کامل بنیاد مسکن برای همکاری با سایر دستگاههای مسئول در راستای بازسازی مناطق آسیبدیده تاکید کرد.
در پایان جلسه، تصمیماتی برای هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و تسریع در روند بازسازی مناطق آسیبدیده اتخاذ شد.
فرزانه صادق از تلاشهای صورت گرفته توسط مسئولان استان البرز قدردانی کرد و بر پیگیری مستمر وضعیت مناطق آسیبدیده تاکید نمود.