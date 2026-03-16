این جلسه ویدئوکنفرانسی از اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و با مشارکت مهندس دیوسالار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز و مهندس پدرام مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز برگزار شد.

در این جلسه، گزارشی از وضعیت مناطق آسیب‌دیده و میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی ارائه شد. همچنین، برنامه‌های بازسازی و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صادق بر اهمیت تسریع در روند بازسازی و ارائه خدمات فوری به خانواده‌های متاثر تاکید کرد.

در این نشست، دیوسالار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز نیر گزارشی از فعالیت‌های انجام شده توسط بنیاد مسکن در زمینه ارزیابی و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان ارائه داد.

وی بر آمادگی کامل بنیاد مسکن برای همکاری با سایر دستگاه‌های مسئول در راستای بازسازی مناطق آسیب‌دیده تاکید کرد.

در پایان جلسه، تصمیماتی برای هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده اتخاذ شد.

فرزانه صادق از تلاش‌های صورت گرفته توسط مسئولان استان البرز قدردانی کرد و بر پیگیری مستمر وضعیت مناطق آسیب‌دیده تاکید نمود.