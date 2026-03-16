مدیرعامل آبفای کشور آخرین وضعیت تاسیسات آب و فاضلاب را تشریح کرد
آسیب به ۲۰۴ نقطه از تاسیسات و شبکه توزیع آب/ روند آبرسانی کشور پایدار است
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از واردشدن خسارات به بخشی از زیرساختها و تأسیسات حیاتی آبرسانی کشور در جریان حملات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی مناطق ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو(پاون)؛ هاشم امینی گفت: از ابتدای حملات هوایی و موشکی دشمن آمریکایی-صهیونی، بخشهایی از خطوط انتقال آب درونشهری، شبکههای توزیع، ایستگاههای پمپاژ و تجهیزات تأمین انرژی مرتبط با سامانههای آبرسانی در ۲۰۴ نقطه کشور دچار آسیب شدند.
او ادامه داد: همچنین در جریان این حملات، تأسیسات آبشیرینکن قشم نیز آسیبهایی متحمل شد که ترمیم آن بلافاصله در دستور کار تیمهای فنی قرار گرفت.
امینی با بیان اینکه مهمترین خسارات ثبتشده شامل آسیب به برخی خطوط انتقال آب، صدمات به مخازن ذخیره، اختلال در ایستگاههای پمپاژ و آسیب به بخشی از تجهیزات برقی تأسیسات آبرسانی بوده است، ادامه داد: نیروهای عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب استانی با بسیج امکانات، اعزام تیمهای تخصصی و استفاده از ظرفیتهای مدیریت بحران، عملیات ترمیم و بازسازی را در مناطق آسیبدیده آغاز کردهاند.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: با وجود این حملات و خسارات واردشده، تأمین آب شرب در سراسر کشور بدون وقفه و به صورت پایدار در حال انجام است و سامانههای تأمین، ذخیره و توزیع آب با مدیریت اضطراری و استفاده از منابع جایگزین در مدار بهرهبرداری قرار دارند.
به گفته او هدف قراردادن زیرساختهای حیاتی خدمات عمومی از جمله تأسیسات آب و فاضلاب، مغایر با اصول و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و نقض تعهدات مندرج در معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی است. بر اساس مقررات شناختهشده حقوق بشردوستانه از جمله مفاد کنوانسیونهای دوم ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، تأسیسات مرتبط با تأمین نیازهای اساسی غیرنظامیان از جمله آب آشامیدنی باید در زمان مخاصمات مسلحانه مورد حمایت ویژه قرار گیرند و حمله به این زیرساختها ممنوع است.
امینی با اشاره به اینکه حمله به تأسیسات آبرسانی که نقش حیاتی در سلامت و زندگی شهروندان دارند، میتواند پیامدهای ناگوار انسانی گستردهای به همراه داشته باشد و از منظر حقوق بینالملل در تعارض آشکار با اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل حمایت از زیرساختهای حیاتی غیرنظامی قرار میگیرد، گفت: بنا بر برآورد این شرکت، میزان خسارات واردشده به بخش آب و فاضلاب کشور بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
او در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت آب و فاضلاب اعلام کرد: روند بازسازی کامل تأسیسات آسیبدیده با سرعت در حال انجام است و پایداری خدماترسانی به مردم به عنوان اولویت اصلی این صنعت با جدیت دنبال میشود.