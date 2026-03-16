جزئیات تامین گوشت و مرغ شب عید

به گزارش ایلنا، علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره برنامه ریزی‌ها و اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار داشت: از ۲۹ بهمن که ماه مبارک رمضان شروع شده تا امروز بیش از ۶۰۰ هزار راس دام سبک و حدود ۷۳ هزار راس دام سنگین یعنی گاو و گوساله و شتر و شترمرغ و گاومیش در کشتارگاه‌ها تحت نظارت همکاران ما ذبح شده است.

وی افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون حدود ۸۶ میلیون قطعه طیور نیز به کشتارگاه‌ها رفته تا گوشت مرغ نیز در معرض خرید مردم قرار گیرد و می‌بینیم که این اقلام در فروشگاه‌ها به اندازه نیاز موجود است.

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به بالا بودن میزان مصرف موارد غذایی در ماه مبارک رمضان و شب عید، اظهار داشت: به دلیل این که ما شرایط ماه مبارک رمضان و ایام نوروز را شرایط ویژه می‌دانیم و مردم ما در این این ماه مصرف بیشتری دارند و در برخی مناطق سفر‌ها نیز اتفاق می‌افتد، ما طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز را هم برنامه ریزی کرده‌ایم که از ۲۹ بهمن تا ۱۳ فروردین انجام می‌شود.

رفیعی‌پور گفت: بازرسی‌ها و نظارت‌های دامپزشکان و سایر همکاران ما از مراکز تولیدی، نگهداری، سردخانه ها، انبار‌ها و مراکز توزیعی و فروشگاه‌های مواد پروتئینی به صورت منظم و مستمر انجام می‌شود تا سلامت غذایی جامعه محفوظ و تامین باشد.

وی درباره تأمین مواد پروتئینی برای ماه‌های آتی نیز گفت: در ماه‌های قبل غیر از خردادماه که ما جنگ ۱۲ روزه را داشتیم، همواره تولید ما بیش از نیاز و مصرف مردم عزیزمان بوده و حتی در همین ماهی که الان در آن قرار داریم و تا انتهای این ماه میزان فرآورده‌های خام دامی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ بیشتر از نیاز تولید شده و با وجود اینکه بیش از یک میلیون تن تولید و عرضه و مصرف می‌شود، مازاد آن ذخیره سازی می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: بیش از ۳۰ درصد تخم مرغ تولید شده، مازاد مصرف مردم است و در حوزه شیر هم شیرخام بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف مردم عزیزمان در کشور تولید می‌شود.

وی افزود: در مورد مرغ هم ۳۰ درصد بیش از مصرف مردم عزیزمان تولید داریم که این‌ها را ذخیره می‌کنیم و این ذخیره سازی در طول ماه‌های مختلف انجام شده و در همین ماه اسفند هم که دشمن جنایتکار به کشورمان تجاوز کرده، باز هم مازاد تولید داریم که در سردخانه‌های سراسر کشور ذخیره می‌شود.

رفیعی‌پور تصریح کرد: این وظیفه همه بخش‌های جهاد کشاورزی است که غذا همیشه به وفور در دسترس مردم باشد، سالم باشد، با کیفیت باشد و مردم هم دسترسی آسان به آن داشته باشند و از همین رو ذخیره سازی جزو برنامه‌های اصلی ماست.

وی افزود: در مورد گوشت قرمز که حدود ۵ تا ۱۰ درصد نیاز کشورمان یعنی حدود ۱۰۰ هزار تن واردات داریم که در طول سال انجام شده و در سردخانه هایمان موجود است.

رفیعی‌پور با بیان اینکه ذبح ۶۰۰ هزار گوسفند و حدود ۷۳ هزار گاو از ابتدای ماه مبارک رمضان، کل تولید گوشت قرمز نبوده و میزان تولید بیشتر از این رقم است، اضافه کرد: شما باید ۳۰ درصد به این ارقام اضافه کنید چراکه در مناطق روستایی و عشایری مردم تحت نظارت دامپزشکی، خودشان اقدام به ذبح می‌کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: مردم عزیزمان به هر فروشگاهی که مراجعه کنند در هر منطقه روستایی و عشایری و حوزه شهری و مراکز استان‌ها به لطف خدا گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، عسل و تخم مرغ وجود دارد و اقلام اساسی در سبد کالابرگ نیز موجود است.

انتهای پیام/