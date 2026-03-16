هدایت الله خادمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به نقش و سرنوشت نفت در جنگ اخیر بین امریکا و اسراییل با ایران اظهار داشت: نفت در خاورمیانه همیشه منشا اختلافات، اقدامات برتری جویانه، جنگ‌ها و استثمار کردن از سوی قدرت‌های بزرگ بوده، اما در جنگ اخیر موضوعات مهمتر از نفت مباحث موشکی و بحث انرژی هسته‌ای ایران مطرح بوده است.

وی با بیان اینکه اکنون جنگ فراتر از نفت است اما نفت را نیز نباید نادیده گرفت، افزود: این کشورهای جنگ طلب بدنبال این هستند که اگر موفق شوند از نفت ایران هم بهره ببرند، یعنی بدنبال سرمایه گذاری در این حوزه و بالا بردن تولید برای اثرگذاری بر کاهش قیمت نفت هستند.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه اسراییل به دلیل نگرانی از موجودیت خود با فشار به لابی های امریکایی؛ منطقه را به چالش کشانده است، گفت: آنها بدنبال این هستند که از نفت بهره برداری اقتصادی به نفع خود داشته باشند.

وی بیان کرد: غرب سال ها تلاش کرد قدرت نفتی ایران را با اعمال تحریم و کاهش تولید ضعیف کند تا در بازار تصمیم گیرنده نباشد.

خادمی تصریح کرد: اکنون با توجه به کشیده شدن سطح درگیری‌ها به تنگه هرمز قیمت نفت بالا رفته و این برای دنیا به یک مسئله حیاتی تبدیل شده و هزینه‌ها برای مردم کشورهای اروپایی و امریکایی را بسیار بالا برده است تا جایی که تغییر یک سنت قیمت نفت هم حتی در سرنوشت انتخابات‌های این کشورها تاثیرگذار است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه هرچه سریعتر کشور و منطقه به آرامش برسد، اظهار داشت: کشور ما طی ۴ دهه گذشته ۳ جنگ را پشت سر گذاشته و علاوه بر آن به خاطر تحریم‌ها که همواره نفت را هدف گرفته به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده است. امیدوارم اوضاع به نفع کشور تمام شود و ما هرچه سریعتر بتوانیم بازسازی را آغاز کنیم.

خادمی با بیان اینکه اگر کشورهای روسیه و چین قوی ورود کنند می توانند مانع تداوم جنگ شوند، گفت: در غیر این صورت و با ادامه یافتن جنگ اخیر قیمت نفت را عرضه و تقاضا تعیین خواهد کرد اگر تنگه هرمز بسته بماند، ذخایر آزاد شده نفت هم به هرحال تمام، قیمت نفت شدیدا افزایش و تنگناها بیشتر می‌شود.

وی گفت: اگر جنگ ادامه داشته باشد حمل و نقل و صدور انرژی در دیگر مناطق نیز دچار مشکل می شود و این کل انرژی دنیا را به چالش می کشد. وقتی عرضه متوقف شود با تداوم تقاضا، قیمت نفت همچنان روند رو به رشد قیمت را طی خواهد کرد.

وی درباره حمله به جزیره خارک و تاثیرگذاری بر روند صادرات نفت ایران گفت: زمان جنگ ۸ ساله چندین بار این جزیره مورد حمله و هدف بمباران قرار گرفت اما همزمان بازسازی و صادرات ادامه داشت اکنون نیز مشکلی برای صادرات نداریم، اگرچه میزان صدور کاهش یافته اما باتوجه به افزایش قیمت تاحدی تعادل ایجاد شده است.

