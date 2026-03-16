تداوم خدمات و پشتیبانی از کسبوکارهای آنلاین
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: تداوم خدمات و پشتیبانی از کسبوکارهای آنلاین در شرایط فعلی کشور اولویت اصلی این نهاد است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به استحضار مردم ایران و خدمتگیرندگان از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میرساند در پی شرایط اضطراری اخیر و با هدف حمایت از تداوم فعالیت کسبوکارهای آنلاین، این مرکز مجموعهای از اقدامات حمایتی و فنی را در دستور کار قرار داده است.
محدودیتهای مربوط به انقضای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) برای کسبوکارهای فعال در دورههای بحرانی بهصورت موقت اعمال نخواهد شد و برخی الزامات ارزیابی نیز تا عادی شدن شرایط تعلیق شده است تا کسبوکارها بتوانند بدون دغدغه به ارائه خدمات ادامه دهند.
در همین راستا، بخشی ویژه در پشتیبانی سامانهها راهاندازی شده است تا کسبوکارها بتوانند اختلالات عملیاتی خود را ثبت و گزارش کنند. اطلاعات دریافتی از این مسیر بهصورت فوری برای بررسی و تصمیمسازی به ستادهای مرتبط منتقل میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام گیرد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین با همکاری نهادهای مرتبط، اقداماتی را برای تقویت تابآوری زیرساختهای تجارت آنلاین پیگیری کرده است. در این چارچوب، انتشار راهنمای فنی برای افزایش پایداری کسبوکارهای اینترنتی، از جمله بهرهگیری از زیرساختهای داخلی و مسیرهای جایگزین خدمات، در دستور کار قرار گرفته است.
در این اطلاعیه تاکیده شده است: افزون بر این، هماهنگیهایی با بانک مرکزی و شرکت شاپرک انجام شده تا پایداری دسترسی کسبوکارها به خدمات و زیرساختهای پرداخت الکترونیکی حفظ شود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این اطلاعیه اعلام کرد که در شرایط فعلی، تداوم خدمات دیجیتال و پشتیبانی از کسبوکارهای آنلاین بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم برای حفظ پایداری خدمات و حمایت از فعالان این حوزه با همکاری دستگاههای مرتبط ادامه خواهد داشت.