تمدید خودکار پروانه اشتغال به کار مهندسان معدن

پروانه اشتغال به کار در حرفه‌های مهندسی معدن و قرارداد‌های مسولین فنی و ایمنی به طور خودکار تمدید می‌شود.

به گزارش ایلنا، معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صمت در نامه‌ای اعلام کرد با توجه به شرایط خاص در کشور و ضرورت تدام فعالیت‌های معدنی و بهره برداری بهینه و اصولی از ذخایر معدنی پروانه اشتغال به کار در حرفه‌های مهندسی معدن و قرارداد‌های مسولین فنی و ایمنی به صورت خودکار تمدید می‌شود.

بر اساس آنچه که در این نامه به سازمان نظام مهندسی معدن ایران ابلاغ شده است. تمدید پروانه‌های فوق الذکر تاپایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به صورت خودکار صورت می‌گیرد.

 

