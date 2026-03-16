تمدید مهلت ثبت نام محصولات ایران خودرو تا پایان وقت اداری امروز

طرح فروش اینترنتی (بدون قرعه‌کشی) ایران‌خودرو تا پایان وقت اداری امروز تمدید شد.

به گزارش ایلنا، ایران‌خودرو اعلام کرد در پی تماس متقاضیان شرکت در طرح فروش اینترنتی این شرکت، مبنی بر محدودیت‌های نقل و انتقال پول در روز‌های پایانی سال و شرایط موجود کشور، پایگاه اینترنتی این شرکت بر روی متقاضیان بسته نخواهد شد و طرح فروش تا پایان ساعت کاری امروز ادامه خواهد داشت.

درحالی که ایران‌خودرو فروش اینترنتی (بدون قرعه‌کشی) محصولات خود را از ساعت ۱۰ روز یکشنبه (۲۴ اسفند) آغاز کرده، استقبال متقاضیان از آخرین طرح فروش امسال این شرکت، از پویایی بازار خودرو باوجود شرایط خاص کشور حکایت دارد. به طوری‌که میزان جابجایی پول در شبکه بانکی برای ثبت‌نام در طرح رشد قابل توجهی داشته است.

ایران‌خودرو اعلام کرده باتوجه به پیگیری برخی متقاضیان و اعلام چالش‌های موجود در برخی سیستم‌های بانکی با توجه به شرایط و محدودیت‌های جاری، ثبت نام برای بهره برداری کلیه مشتریان متقاضی خرید تا پایان وقت اداری دوشنبه ۲۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۴ اسفند به روش فروش فوق‌العاده و با موعد تحویل ۹۰ روزه برای عموم فعال شده و این طرح تا پایان وقت اداری دوشنبه ادامه خواهد داشت.

اخبار مرتبط
