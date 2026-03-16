اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «وضعیت واردات و تولید کالاهای اساسی در دو هفته اخیر که کشور در وضعیت جنگی به سر می‌برد، چگونه بوده است؟» گفت: بازار در شرایط عادی به سر می‌برد و روند رایجی که همیشه برای تامین هر کالایی اعم از روغن، برنج و کالاهای اساسی وجود داشت را طی می‌کند.

وفور کالاهای اساسی در بازار هم‌زمان با اعلام مرحله سوم کالابرگ

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هیچ خللی در واردات و تولید کالاهای اساسی در داخل به وجود نیامده است، گفت: خدشه‌ای در فرایند تولیدات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، به وجود نیامده است. بنابراین در دو هفته‌ای که از جنگ سپری می‌شود، هیچ کمبودی در هیچ یک از کالاهای مواد غذایی نداریم و تمامی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا مملو از کالاهای اساسی و مواد غذایی است و مردم بدون هیچ مشکلی، کالاهای مورد خود را خریداری می‌کنند.

فتحی با اشاره به اعلام مرحله سوم کالابرگ یک میلیون تومانی، گفت: مرحله سوم کالابرگ یک میلیون تومانی هم ابلاغ شده است و مردم از طریق کالابرگ هم کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند.

قیمت کالاهای اساسی همان قیمت قدیم است

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار روند عادی خود را طی می‌کند، گفت: ما براساس پیش‌بینی‌هایی که برای ایام پرمصرف و پرتقاضای سال یعنی ماه مبارک رمضان و عید نوروز هرساله داشتیم، پیش می‌رویم و خللی هم در روند تولید، تامین و توزیع کالاهای کشاورزی به وجود نیامده است.

فتحی افزود: رصد بازار نشان می‌دهد که تمامی کالاها به وفور در مراکز عرضه وجود دارد و حتی تغییر قیمتی هم نیستیم. کالاها با همان قیمتی که در گذشته عرضه می‌شدند، به فروش می‌رسند ومردم کالاهای مورد نیاز خود را با همان قیمت قدیم تامین می‌کنند.

شارژ شبکه‌های عرضه کالای استان‌ها براساس مسافرپذیری در ایام عید

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تسریع در واردات کالاهای اساسی نیز گفت: در روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات، تسهیلگری اتفاق افتاده و کالا با شرایط سهل‌تری ترخیص می‌شود و فرایند پیچیده و بروکراسی‌های زائد در این ایام حذف شده و بنابراین کالا به راحتی وارد کشور می‌شود و به تدریج براساس کشش بازار، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی کالاهای خود را عرضه می‌کنند.

فتحی در پاسخ به این سوال که «در روزهای تعطیل ایام عید چه تمهیداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا اندیشیده شده است؟» گفت: در ایام پرتقاضای سال همانند ایام نوروز، معمولا تقاضا برای خرید پاره‌ای از محصولات افزایش می‌یابد. بنابراین طبق پیش‌بینی‌هایی که در دو ماه گذشته انجام شده و رصد استان‌هایی که بیشترین مسافران را می‌پذیرند، شبکه‌های عرضه کالا در سراسر کشور هم از طریق بخش خصوصی و هم بخش دولتی عرضه می‌شود.

کنترل قیمت محصولات کشاورزی در ایام عید نوروز

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی براساس تقاضایی که در استان‌ها به تناسب مسافرپذیری آنها ایجاد شده، تامین می‌شود و چون عرضه کالا براساس نیازمندی است بنابراین تغییراتی را در قیمت کالاها مشاهده نمی‌کنید چون عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص می‌کند و ما در وزارت جهاد کشاورزی، عرضه را براساس میزان تقاضا تنظیم می‌کنیم.

فتحی افزود: پاسخ به نیاز بازار روی تعدیل و تثبیت قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که ما در 15 روز جنگ، تغییرات قیمتی در کالاهای مواد غذایی نداشتیم و امیدواریم براساس پیش‌بینی‌ها، تغییرات قیمتی را شاهد نباشیم.

افزایش عرضه میوه شب عید برای کاهش قیمت

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به توزیع میوه شب عید از روز شنبه 23 اسفندماه 1404 گفت: عرضه میوه عید نوروز در سراسر کشور براساس تصمیم کمیته استان‌ها آغاز شده است و ازآنجا که میزان عرضه میوه هم در این ایام بیشتر می‌شود، در برخی موارد به تعدیل و تثبیت و حتی کاهش قیمت کمک می‌کند.

فتحی خاطرنشان کرد: برای افزایش عرضه میوه شب عید، مازاد بر عرضه رایجی که در گذشته بوده و اصناف و کسبه زحمت آن را می‌کشند، سازمان تعاون روستایی از طریق مراکز استانی و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها نیز یک عرضه دیگر میوه را برای اینکه ما در این ایام و در ایام آغازین سال جدید، مصرف و تقاضای میوه کشور بالا می‌رود، در دستور کار دارند که این عرضه مازاد، به تثبیت و کاهش قیمت میوه شب عید کمک می‌کند.

