از دیدار مدیران "پازارگاد" با خانواده شهدای جنگ رمضان تا انتشار توصیههای خود مراقبتی روانی در بحران از سوی کمیته سلامت شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس
به گزارش ایلنا، شیخان، مدیرعامل شرکت "پازادگاد" به همراه امام جمعه کنگان در دیدار با دو خانواده از شهدای جنگ اخیر گفت: جنایتکاران آمریکائی و صهیونیستی به زودی تقاص جنایتهای خود را پس خواهند داد.
همچنین معاون سیاسی _ امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد: با وجود حمله دشمنان به جزیره خارگ فعالیت شرکتهای نفتی در این پایانه صادراتی روند عادی دارد و زندگی و فعالیتهای روزمره مردم در جریان است.
کمیته سلامت شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس نیز برای تقویت توانائی مدیریت روانی بحران در شرایط جنگی، پرتنش و اضطراب آور در مناطق صنعتی توصیههایی برای انجام کار تیمی و گوش دادن فعال و همدلی ارائه داد.