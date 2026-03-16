به گزارش ایلنا، شیخان، مدیرعامل شرکت "پازادگاد" به همراه امام جمعه کنگان در دیدار با دو خانواده از شهدای جنگ اخیر گفت: جنایتکاران آمریکائی و صهیونیستی به زودی تقاص جنایت‌های خود را پس خواهند داد.

همچنین معاون سیاسی _ امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد: با وجود حمله دشمنان به جزیره خارگ فعالیت شرکتهای نفتی در این پایانه صادراتی روند عادی دارد و زندگی و فعالیت‌های روزمره مردم در جریان است.

کمیته سلامت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نیز برای تقویت توانائی مدیریت روانی بحران در شرایط جنگی، پرتنش و اضطراب آور در مناطق صنعتی توصیه‌هایی برای انجام کار تیمی و گوش دادن فعال و همدلی ارائه داد.

