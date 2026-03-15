جهش ۷۱ درصدی قیمت نفت اوپک

به گزارش ایلنا، قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) که پیش از آغاز جنگ رمضان در بیست‌وهفتمین روز فوریه (جمعه، هشتم اسفند) ۷۰ دلار و ۷ سنت ثبت شده بود با گذشت ۱۴ روز در سیزدهم مارس (جمعه، ۲۲ اسفند) با افزایش بیش از ۵۰ دلاری به بیش از ۱۲۰ دلار و ۸۶ سنت رسیده است.

بررسی روند حرکتی قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) حاکی از آن است که در نخستین روز بازگشایی بازار پس از جنگ (دوشنبه، یازدهم اسفند) این شاخص رشد بیش از ۱۱ درصدی را ثبت کرده و به ۷۸ دلار و ۲۴ سنت رسیده است؛ اما در ادامه این روند افزایشی نه تنها متوقف نشد بلکه به شتاب خود افزود.

با انسداد هوشمند تنگه هرمز از سوی ایران و وارد شدن آسیب به برخی تأسیسات و مخازن نفتی منطقه، قیمت سبد نفتی اوپک در پایان هفته نخست جنگ (جمعه، ۱۵ اسفند) به ۹۶ دلار و ۳۳ سنت رسید.

این شاخص در ابتدای هفته دوم جنگ (دوشنبه، ۱۸ اسفند) با قیمتی بیش از ۱۱۵ دلار بازگشایی شد، هرچند در ادامه این روند افزایشی تحت تأثیر برخی سیگنال‌های کاهشی و البته فیک‌نیوز در مورد تردد نفتکش‌ها از تنگه هزمز قرار گرفت، اما در نهایت در پایان هفته (جمعه، ۲۲ اسفند) با گسترش درگیری‌ها به ۱۲۰ دلار و ۸۶ سنت رسید.

با این حساب ارزش سبد نفتی اوپک (ORB) در دو هفته اخیر بیش از ۷۱ درصد افزایش یافته است. تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که در صورت درگیری نظامی ایران و آمریکا، تنگه هرمز تبدیل به عاملی تعیین‌کننده برای قیمت نفت می‌شود، اکنون معامله‌گران منتظرند ببینند در هفته سوم جنگ رمضان چه سرنوشتی برای بازار نفت رقم می‌خورد؟

