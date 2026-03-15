سازمان هواپیمایی حمله به زیرساخت‌های هوانوردی غیرنظامی را به شدت محکوم کرد

سازمان هواپیمایی حمله به زیرساخت‌های هوانوردی غیرنظامی را به شدت محکوم کرد
سازمان هواپیمایی کشوری با صدور بیانیه‌ای، حمله به وسایل پرنده غیرنظامی و همچنین تأسیسات و زیرساخت‌های هوانوردی غیرنظامی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: حمله به زیرساخت‌ها و تجهیزات مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، نقض آشکار پیمان بین‌المللی شیکاگو به عنوان سنگ‌بنای حقوق هوانوردی بین‌المللی و مغایر با اصول و تعهدات پذیرفته‌شده در این حوزه است.

سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است که این اقدامات، مصداقی روشن از عدول از مفاد و الزامات مندرج در این پیمان بین‌المللی در حوزه هوانوردی غیرنظامی بوده و مسئولیت تبعات آن متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

در ادامه این بیانیه بر ضرورت پایبندی تمامی کشورها به مقررات و استانداردهای بین‌المللی برای حفظ ایمنی و امنیت هوانوردی غیرنظامی و صیانت از جان مسافران و کارکنان این صنعت تأکید شده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
