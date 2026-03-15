سازمان هواپیمایی حمله به زیرساختهای هوانوردی غیرنظامی را به شدت محکوم کرد
سازمان هواپیمایی کشوری با صدور بیانیهای، حمله به وسایل پرنده غیرنظامی و همچنین تأسیسات و زیرساختهای هوانوردی غیرنظامی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را بهشدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: حمله به زیرساختها و تجهیزات مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، نقض آشکار پیمان بینالمللی شیکاگو به عنوان سنگبنای حقوق هوانوردی بینالمللی و مغایر با اصول و تعهدات پذیرفتهشده در این حوزه است.
سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است که این اقدامات، مصداقی روشن از عدول از مفاد و الزامات مندرج در این پیمان بینالمللی در حوزه هوانوردی غیرنظامی بوده و مسئولیت تبعات آن متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
در ادامه این بیانیه بر ضرورت پایبندی تمامی کشورها به مقررات و استانداردهای بینالمللی برای حفظ ایمنی و امنیت هوانوردی غیرنظامی و صیانت از جان مسافران و کارکنان این صنعت تأکید شده است.