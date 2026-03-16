رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
تولید فرآوردههای خام دامی بیش از نیاز مصرف مردم است
معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی نیز هیچگونه نگرانی در خصوص تأمین مواد پروتئینی وجود ندارد، اعلام کرد: میزان تولید فرآوردههای خام دامی در کشور بیش از نیاز مصرف مردم است و ذخایر استراتژیک غذایی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعیپور معاون وزیر و رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: خادم مردم در حوزه دامپزشکی، دامداران، مرغداران و تولیدکنندگان عزیز هستند که پای کار هستند و باید از آنها تشکر کرد و اطمینان خاطری که به مردم میدهیم این است که در حوزه تأمین گوشت، مرغ، تخم مرغ، عسل، شیر و لبنیات جای هیچ نگرانی نیست.
افزایش نظارتها تا ساعت ۲۰ در ایام نوروز
وی با ارائه آماری از ذبح دامها تحت نظارت سازمان از بیست و نهم بهمن تاکنون، گفت: در این مدت بیش از ۶۰۰ هزار راس دام سبک و حدود ۷۳ هزار راس دام سنگین تحت نظارت های بهداشتی دامپزشکی ذبح شده است. همچنین ۸۶ میلیون قطعه مرغ در کشتارگاههای کشور ذبح و در اختیار مردم قرار گرفته است.
رفیعیپور افزود: با توجه به شرایط ویژه ماه رمضان و نوروز، طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژهای از بیست و نهم بهمن تا سیزدهم فروردین اجرا شده است که همکاران ما علاوه بر نظارت روزانه، تا ساعت ۸ شب در مراکز تولیدی، نگهداری و توزیع حضور دارند تا سلامت کالاها تضمین شود.
مازاد تولید در شرایط جنگ
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه تولید در ماه جنگ نیز بیش از نیاز مصرف بوده، تصریح کرد: تا انتهای این ماه، بیش از یک میلیون تن فرآورده خام دامی شامل گوشت مرغ، قرمز و تخم مرغ تولید و عرضه میشود و در حوزه تخم مرغ و شیر نیز بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد مازاد بر مصرف مردم تولید داریم که در سردخانهها ذخیره میشود.
وی در خصوص واردات نیز توضیح داد: واردات ما محدود است و تنها در حوزه گوشت قرمز حدود ۵ تا ۱۰ درصد نیاز کشور (حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن) از طریق واردات تأمین میشود که هم اکنون در سردخانهها موجود است.
راهکارهای شناسایی و گزارش تخلفات
رفیعیپور با اشاره به اینکه مردم در هر فروشگاهی در سراسر کشور به وفور این اقلام را در دسترس دارند، گفت: تعارف نداریم و هر فرآوردهای که فاقد شناسنامه دامپزشکی، مهر نظارت یا شرایط نگهداری مناسب باشد، از چرخه مصرف خارج میشود.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، تغییر رنگ، بو یا نگهداری نامناسب فرآورده خام دامی، مراتب را به شماره ۱۵۱۲ سامانه سازمان دامپزشکی گزارش دهند و تأکید کرد: بیش از ۳ هزار نفر از همکاران ما در قالب 1500 اکیپ ثابت و سیار در سراسر کشور به صورت برخط و لحظهای به گزارشها رسیدگی میکنند.
ایران در تولید فرآوردههای دامی رتبه ۱ تا ۱۰ دنیا را دارد
معاون وزیر و رییس سازمان دامپزشکی کشور در پایان با بیان اینکه ایران در طی ۴۷ سال تحریم و جنگ، پیشرفتهای چشمگیری داشته است، خاطرنشان کرد: در حوزه تولید مرغ، تخم مرغ، عسل و شیر، ایران جزو رتبههای ۱ تا ۱۰ دنیا است. ما سالانه بین ۳ تا ۴ میلیون تن صادرات در این حوزه داریم و این افتخاری است که مردم عزیزمان در حوزه امنیت غذایی آرامش کامل دارند.