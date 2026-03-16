وزیر جهاد کشاورزی:
امنیت غذایی کشور تامین است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امنیت غذایی در کشور از استحکام خیلی خوبی برخوردار است و امسال سه برابر سال گذشته در کشور تمهید شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری به تشریح وضعیت امنیت غذایی در کشور و شبکه توزیع محصولات کشاورزی در شرایط جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و جنگ رمضان پرداخت و گفت: امنیت غذایی از مسائل مهم کشور است که در مواقع بحرانی از جمله جنگ اهمیت ویژهای پیدا میکند. از آنجایی که بیش از ۸۵ درصد تولیدات بخش کشاورزی وابسته به تولید داخل است، امنیت غذایی کشور از استحکام بالایی برخوردار است و بخش کوچکی از نیاز کشور به واردات را نیز با صادرات برخی محصولات مبادله کرده و وارد میکنیم.
وی با بیان این که تمهیدات لازم برای ماه رمضان و شب عید اندیشیده شده بود، افزود: امسال پیشبینیها سه برابر سال گذشته در کشور انجام شده و با وجود وقوع جنگ، فراوانی کالاهای اساسی و محصولات غذایی و کشاورزی را داریم و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه کل تولیدات کشاورزی را حدود ۱۳۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: از این مقدار حدود ۱۶ میلیارد دلار واردات و در ازای آن حدود ۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده است.
به گفته وی، امسال با وقوع جنگ ۱۲ روزه، سطح ذخایر افزایش یافته و تمهیدات احتیاطی بیشتری اندیشیده شده است. در این راستا مجوزهای جدیدی از دولت و مراجع ذیصلاح اخذ شده و واردات تسریع یافت، همچنین با ارایه راهکارهای جدید توانستیم تابآوری و استقامت امنیت غذایی کشور را افزایش دهیم.
نوری خاطرنشان کرد: برای چندین ماه همه کالاها در کشور موجود است، بخشی به صورت روزانه تولید میشوند و هیچ مشکلی در فرآیند تولید آنها نیست. بخشی نیز ظرف چندین ماه ذخیرهسازی شده و توزیع ذخایر به صورت جغرافیایی در کشور انجام شد که کالاها در دسترس است اما با وجود گذشت دو هفته از جنگ، هنوز از ذخایر احتیاطی استفاده نکردهایم.
وی از تامین امنیت ذخایر کشور خبر داد و گفت: با وجود احتمال حملات دشمن به محل ذخایر، با تمهیدات اندیشیده شده هیچ خللی در تامین مواد غذایی ایجاد نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وفاق و همدلی ایجاد شده در کشور در شرایط جنگی و با قدردانی از گردانندگان زنجیره تامین بخش کشاورزی اظهار کرد: چرخه تامین امنیت غذایی کشور در زیر بمبارانها و موشک بارانها در حال گردش است و از فروشندگان و فروشگاههای عرضه کالاهای اساسی تا اصناف، زنجیرهها، تولیدکنندگان، دامداران، مرغداران، وارد کنندگان و سامانه حمل و نقل کشور و ...، همه در تامین کالاهای اساسی در حال فعالیت هستند.
وی افزود: روز دوم جنگ بود در نشستی با حضور رئیسجمهور در وزارتخانه، توصیههای لازم در تأمین امنیت غذایی کشور اعلام و اختیارات ویژه به ما اعطا شد تا با همکاری سایر دستگاهها و قوای کشور، فرایند امنیت غذایی در کشور رصد شده و هرگونه مشکل در این بخش از سوی وزارتخانه مرتفع شود.
نوری با بیان این که تصمیمگیری نهادهای استانی در حوزه کشاورزی به استانها محول شده است، گفت: از لحظات آغازین حمله ددمنشانه دشمن به کشور، دستورات و اختیارات لازم به بخش کشاورزی در استانها داده شد تا زیر نظر استانداران کارها انجام شود.
وی در خصوص برنامهریزی در تامین سوخت برای جابجایی کالا به انبارها، ذخایر و توزیع مستمر افزود: در این حوزه با کوچکترین مشکلی هنوز مواجه نشدهایم و فعالیت بیش از گذشته انجام میشود. تنها در بحث ورود دام زنده برای کشتار در تهران یکی دو روز با مشکل جزئی مواجه بودیم که برطرف شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اعمال نظارتها در رفع کمبودها و برنامهریزی در نحوه عملکرد واحدهای تولیدی گفت: برنامهریزیها در این خصوص انجام شده، در این راستا نانواییها برای جلوگیری از تشکیل صف فعال است و برای رفع مشکلات در تامین نان، گندم برای تامین آرد مورد نیاز تا پایان فروردین ماه در اختیار آردسازیها قرار گرفته تا آنها آرد مورد نیاز را در اختیار نانواییها قرار دهند.
وی افزود: بیشتر نانواییها با انباری از آرد در مراکز صنفی خودشان مواجه هستند و گندم مورد نیاز در اختیار مراکز تولید ماکارونی نیز قرار گرفته است. تصفیه روغنیها مواد مورد نیازشان را در اختیارشان قرار دادیم و تعطیل نداشتند.
نوری خاطرنشان کرد: بیش از ۹۸ درصد بخش کشاورزی بخش خصوصی است که جلوتر از بخش دولتی مشغول فعالیت هستند و در این راستا در روزهای آغازین جنگ نشستهایی با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار شده است.
وی افزود: اصناف نیز به عنوان حلقه آخر در عرضه کالاها همچنان پای کار هستند و در سختترین شرایط در زیر بمبارانها، برلی تامین نیاز مصرف کنندگان، کالا در اختیار فروشگاهها قرار میدهند.
مقام ارشد وزارت تصریح کرد: ارتباط با اتاق اصناف برقرار و کالاهای مورد نیاز این واحدها در حال تامین است. نکته مهم این است که در شرایط جنگی، قیمتها افزایشی نیافته است و حتی ساعات کاری برخی فروشگاهها افزایش یافته و برخی محصولات شامل تخفیف نیز شده است، این کارها باارزش است و باید قدردان این روحیه باشیم و آن را تقویت کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی به برنامههای وزارت برای سال جدید اشاره کرد و گفت: بعضی کالاها که باید واردات میشد از ماهها قبل ثبت سفارش آنها را برای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال آینده انجام دادیم. مجوزهای لازم را هم گرفتیم و بیش از آن سهمیه سالانه هم در ثبت سفارشات را انجام دادیم و الان برای تابستان انجام میدهیم.
به گفته وی، تولید داخل نیز روند خود را طی میکند و برای پایان سال هم که همیشه پیشبینیهایی داشتیم که خوشبختانه امسال این پیشبینیها را سه برابر در نظر گرفتیم. برای امسال سهمیه میوه شب عید تدارک دیده شده بسیار باکیفیت بالا است. در مراکز بستهبندی، همان بخشی که برای صادرات انجام میگرفت، بخشی نیز برای مصرف داخلی به عنوان میوه تنظیم بازاری شب عید در نظر گرفته شده است که توزیع این میوهها در بستهبندی باکیفیت صادراتی از شنبه ۲۴ اسفند ماه به طور گسترده در کشور آغاز میشود.
نوری گفت: تنظیم بازار میوه شب عید برای حدود ۱۵ هزار تن انجام میشد، امسال حدود ۵۰ هزار تن این پیشبینیها را انجام دادیم در میوههای مختلف از جمله خرما، سیب، پرتقال که کفایت بازار را خواهد کرد. بخشی نیز در بازار در حال انجام است، که به عنوان تنظیم بازار و برای تامین آن نیاز دفعتی است که در یکی دو روز به بازار تقاضا وارد میشود. صنوف و سایر بخشها نیز فعالیت زنجیره تولید را انجام میدهند و پیشبینیها بسیار بیشتر از سالهای گذشته است.
وی افزود: مراکز تولید در حوزه دامداریها و مرغداریها، با توجه به اجرای طرح جدید اقتصادی، تقاضای سرمایه در گردش در مراکز تولیدی داشتند. تمهیدات لازم برای تامین آن بویژه در مرغداریها و گاوداریها صورت گرفته و شرکتهای دولتی به صورت قراردادی برای جوجهریزی به مرغداریها کمک میکنند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در هفتههای گذشته در بحث مرغ یک مقدار افت قیمت داشتیم که انگیزه تولید را مقداری در تولیدکنندگان پایین آورده بود که این روزها هم متعادل شد و بازار خوبی برای ماه آینده، برای مرغ تولیدی مرغداران به وجود میآید. در روزهای اخیر یکی انگیزه تولید در مرغداریها افزایش پیدا کرده، بخصوص با کمکی که شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین نهادهها و تضمین خرید آنها و تولید قراردادی دارد و امیدواریم با اینها کمکها، هیچ نقصانی در ماههای آتی در تامین مواد غذایی نداشته باشیم.
وی به اجرای طرح اقتصادی جدید دولت در تامین امنیت غذایی کشور چه در شرایط عادی و چه در شرایط جنگی در بیش از دو ماه اشاره کرد و گفت: در یک هفته اول جنگ بانک مرکزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داد، در حالی که این عدد قبل از اجرای این طرح در عرض دو ماه به این عدد هم نمیرسید. آثار خوب اجرای این طرح اقتصادی گرهها، مشکلاتی و محدودیتهای تولیدات کشاورزی را برطرف کرد. اصلاح اقتصادی بسیار خوب و مثبتی انجام گرفت که امروز آثار آن را میبینیم. به جرئت میگویم که اگر آن اصلاحات که لطف خدا بود در آن مقطع با تاکید و حمایتی شخص رئیس جمهور انجام نداده بودیم، امروز دچار بحران و مشکلات جدی میشدیم.
نوری با اشاره به روابط کشاورزی با کشورهای همسایه گفت: براساس تاکید رئیسجمهور، روابط با کشورهای همسایه در این حوزه توسعه یافته و امسال فعالیت در بنادر شمال انجام گرفت و همچنان در حال انجام است، این میزان فعالیت و حمل کالا به داخل کشور که ناشی از واردات از دریای خزر بیسابقه بوده است.
به گفته وی، همکاری در حوزه تامین کالا با قزاقستان و روسیه توسعه دادیم، همین طور مایحتاج آنها را تامین میکنیم. صرفا واردکننده نیستیم. ما صادرات و مواد غذایی مورد نیاز آنها را تامین میکنیم و توسعه بیشتری پیدا کردیم. با پاکستان، ترکیه و بقیه همسایگان نیز به طور ویژه همکاری میکنیم.
وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: تاکنون در این خصوص مشکلی ایجاد نشده و فعالیتهای جدیدی در مرز با ترکیه یا پاکستان داریم که انجام میگیرد. مراودات مان با شرکتهای بزرگ بینالمللی در بحث تامین مواد غذایی، عدد کوچکی نیست و قابل توجه است و آن شرکتهایی که هم فروشنده این کالاها هستند، تمایل دارند با ما معامله کنند و مراوده داشته باشند، خارج از قید و بندهایی که گاهی برای آنها گذاشته میشود. عمدتا علاقهمندند که با ما کار کنند.
نوری در خصوص حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی گفت: طرح اقتصادی جدید شرایط موجود در تامین کالاهای اساسی و تولید داخل را تحت تاثیر قرار داد. در شرایط قبلی با تخصیص ارز ترجیحی به تولیدات وارداتی، کشاورز داخلی نمیتوانست با تولیدات خارجی رقابت کند. با این اصلاحات، حق و حقوق کشاورزان روشن شد و راحت میتوانند در این بازار رقابتی فعالیت کنند. با اجرای این طرح اقتصادی تصمیمات یکی یکی به نفع تولیدکنندگان و کشاورزان انجام میشود و اصلاحی هم که روی قیمت گندم و ما به التفاوتی که تحت عنوان پاداش تحویل گندم به دولت را خواهیم داشت عدد قابل توجهی خواهد بود که امیدواریم این روزها نهایی و اعلام شود.
وی ادامه داد: حمایت از تولید کنندگان کمک خواهد کرد تا انگیزه بیشتری در تولید داخل برای تامین امنیت غذایی صورت گیرد تا کشور با از این روزهای سخت عبور کند.