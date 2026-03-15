پیشگامی بانک کشاورزی در دومین مرحله از توزیع سود سهام عدالت / 2.7 همت سود به حساب سهامداران واریز شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک به عنوان یکی از بانک های عامل در پرداخت وجوه مربوط به این مرحله از سود سهام عدالت، پرداخت سود 5.218.477 نفر از هم میهنان عزیزمان به مبلغ 27 هزار و 395 میلیارد ریال را به عهده داشت.

این گزارش می افزاید، پرداخت این مرحله از سود سهام عدالت به حساب سهامداران از روز پنجشنبه گذشته توسط بانک کشاورزی آغاز شد و در روز شنبه 23 اسفندماه با واریز توسط سایر بانک ها به حساب سهامداران به پایان رسید.

شایان ذکر است، در صورت واریز نشدن وجوه، مبالغ به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی عودت داده می شود و سهامداران باید از طریق سامانه سجام نسبت به اصلاح حساب و ‌یا اطلاعات خود اقدام و در مراحل آتی مطالبات خود را دریافت کنند.

