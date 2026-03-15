«نوی پو» بانک کشاورزی، تقویت زنجیره تولید؛ از جبران کمبود نقدینگی تا مهار فشار تورمی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، رضا مبصری با بیان این که پس از حذف ارز ترجیحی، نیاز نقدینگی در زنجیره‌های تولید به چهار تا پنج برابر افزایش یافته است، افزود: در چنین شرایطی اجرای طرح‌ هایی مانند «نوی پو» می‌تواند بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کرده و در عین حال از بروز آثار تورمی شدید جلوگیری کند.

وی با اشاره به تجربه پیشین فعالان این حوزه در اجرای طرح‌های پرداخت تعهدی، گفت: صنعت دام و طیور پیش‌تر نیز در قالب سامانه‌هایی مانند پالیز و الگوهای کشاورزی قراردادی با ابزارهای مشابه کار کرده و با سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای ناآشنا نیست.

مبصری موفقیت این طرح را منوط به عملکرد شبکه بانکی در ایجاد پیوند میان تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست و اظهار داشت: هر میزان که بانک در اتصال مؤثر حلقه‌های زنجیره فعال‌تر عمل کند، کارایی این ابزار افزایش خواهد یافت. به گفته وی، انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ ایران نیز بخشی از فرآیند هماهنگی و معرفی تأمین‌کنندگان را برعهده گرفته و تاکنون سهم قابل توجهی از نیاز مالی اعضا از طریق «نوی پو» تأمین شده است.

وی با تأکید بر نقش اساسی این صنعت در امنیت غذایی کشور گفت: بخش مهمی از دغدغه عمومی جامعه به تأمین مرغ و گوشت مربوط است، در حالی که فشار اصلی بر دوش تولیدکنندگان قرار دارد.

مبصری از تسهیل فرآیند صدور نویپو و کیف پول مرتبط با آن خبر داد و افزود: در حال حاضر امکان استفاده از این ابزار بدون پیش‌پرداخت، بدون سود و تنها با پرداخت کارمزد اندک صدور ضمانت نامه فراهم شده و استقبال مناسبی نیز از سوی تأمین‌کنندگان صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه و تکامل این سازوکار می‌تواند ضمن کاهش فشار سرمایه در گردش، به ثبات تولید و تقویت امنیت غذایی کشور کمک شایانی کند.

