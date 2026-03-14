حجم واردات کالاهای اساسی در طول جنگ از ۱.۱ میلیون تن گذشت
رئیس کل گمرک ایران از واردات ۱.۱ میلیون تن انواع کالای اساسی در ۱۳ روز اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از گمرک ایران، فرود عسگری در نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور که صبح امروز شنبه ۲۳ اسفند در محل گمرک ایران برگزار شد گفت: با هماهنگی و همکاری سازمانهای دخیل در امر تجارت خارجی، جریان ورود و خروج کالا از گمرکات روان است.
وی با قدردانی از زحمات کارکنان گمرک افزود: گمرکات بزرگ و مهم کشور به صورت سهشیفت و شبانهروزی فعالیت میکنند تا ترخیص کالاهای ضروری و اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
عسگری اظهار داشت: هماهنگی و همکاری بین سازمانهای دخیل در امر تجارت برای ترخیص کالاها از گمرک در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.
وی همچنین به تشریح اقدامات گمرک در این ایام پرداخت و گفت: با تسهیلات ویژه ۱۱ بندی که به گمرکات ابلاغ شد، تجارت کشور بیش از پیش تسهیل شد.
رئیس کل گمرک ایران ابراز امیدواری کرد: فعالان اقتصادی با بهرهمندی از این تسهیلات نسبت به ترخیص کالاها در هفته جاری یا ترانزیت داخلی آن اقدام کنند.