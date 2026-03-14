به گزارش ایلنا، فرزانه صادق با اشاره به روند ترخیص کالا در بنادر کشور گفت: بنادر شمالی و جنوبی با تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و با فعالیت کارگروه ویژه‌ای که مصوبه دولت را نیز دارد، به‌خوبی در حال انجام وظیفه هستند.

صادق با اشاره به شرایط خاص بنادر جنوبی کشور اظهار کرد: بنادر جنوبی ما به دلیل لشکرکشی مذبوحانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و حضور آنها در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان عملاً به جبهه اول جنگ تبدیل شده‌اند. با این حال، با غیرتی که هم در بخش خصوصی و هم در میان همکاران ما در بنادر وجود دارد، اتفاق بزرگی در حال رقم خوردن است.

وی ادامه داد: از کارگرانی که عملیات تخلیه بار از کشتی‌ها را انجام می‌دهند تا همه کارکنانی که در این حوزه فعال هستند، دست در دست هم داده‌اند تا روند کار ادامه یابد. در دو هفته گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی از همه بنادر کشور خارج شده است و عملیات تخلیه و بارگیری نیز با سرعت در حال انجام است.

صادق با تاکید بر تامین کالاهای اساسی در کشور گفت: می‌خواهم به مردم اطمینان بدهم که از نظر کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد. همان‌طور که مردم در شهرهای مختلف مشاهده می‌کنند، هیچ فروشگاهی خالی از کالاهای اساسی نیست. البته تدبیر مردم نیز در این موضوع بسیار موثر بوده است. در بسیاری از کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته، به محض بروز مشکل فروشگاه‌ها خالی می‌شود، اما مردم ایران با اصالت و همبستگی خود پای کار هستند و همه فعالان زنجیره تامین کالاهای اساسی نیز با جدیت در حال فعالیت‌اند.

وی در ادامه با اشاره به نقش کامیون‌داران در حمل کالا اظهار کرد: بخش مهمی از این فرآیند توسط رانندگان کامیون انجام می‌شود. کامیون‌داران عزیز با عزت در حال جابه‌جایی کالا هستند. آنها هم در جنگ ۱۲ روزه رکورد جابه‌جایی ثبت کردند و هم اکنون در این شرایط در تمام بنادر کشور حضور دارند و به محض اعلام بار، عملیات بارگیری انجام می‌شود و کالاها به اقصی نقاط کشور منتقل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با همکاری وزارت نفت بسته‌ای برای ارائه برخی تسهیلات به کامیون‌داران تهیه شده است؛ از جمله افزایش سهمیه سوخت برای رانندگانی که به بنادر رفت‌وآمد دارند، تامین روغن موتور و حل برخی مشکلات دیگر. البته این اقدامات در مقایسه با رشادت و تلاش کامیون‌داران ناچیز است، اما تلاش کرده‌ایم بخشی از مشکلات آنها را برطرف کنیم.

صادق همچنین از جابه‌جایی گسترده کالا در کشور خبر داد و گفت: در این روزها نزدیک به ۱۹ میلیون تن کالا در کشور جابه‌جا شده است و این نشان می‌دهد چرخه تامین کالا و حمل‌ونقل جاده‌ای به هیچ وجه از رمق نیفتاده است، با وجود اینکه دشمن در برخی جاده‌ها و پل‌ها و حتی راهدارخانه‌ها اقدام به جنایت کرده است.